Overheid Zuid-Korea wil in 2026 overgestapt zijn van Windows naar Linux

De Koreaanse overheid heeft meer details bekendgemaakt over zijn plannen om van Windows over te stappen naar Linux. Dit jaar moeten de eerste werkplekken overgaan en in 2026 moeten de meeste overheids-pc's zijn overgezet.

De overheid van Zuid-Korea introduceert in februari het op Linux gebaseerde besturingssysteem en wil in oktober de eerste pc's met het OS uitrusten. De ingebruikname gebeurt vervolgens gefaseerd en tegen 2026 moeten de meeste overheidsmedewerkers met het open OS werken. Windows is nog wel toegestaan voor bepaalde werkzaamheden.

Het Koreaanse Daum citeert een overheidsfunctionaris die meldt dat eind dit jaar ActiveX-plugins voor Internet Explorer uitgeschakeld worden en dat er een browser voor het open besturingssysteem ontwikkeld wordt. Daarnaast komt er een desktop-as-a-service-omgeving voor overheidsdoelstellingen.

Welk op Linux gebaseerd besturingssysteem Zuid-Korea in gebruik wil nemen, wordt niet duidelijk uit het bericht. Daum noemt in Zuid-Korea gebruikte software als Cloud OS, Harmonica OS en Tmax OS. Het ministerie van Defensie zou al het op Ubuntu LTS gebaseerde Harmonica OS in gebruik hebben, terwijl de nationale postdienst, Korea Post, Tmax OS zou gebruiken.

De overheid van Zuid-Korea maakte vorig jaar bekend van Windows naar Linux over te willen stappen. De aanleiding van het besluit is het beëindigen van ondersteuning van Windows 7 door Microsoft en de daarbij behorende kosten. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt daarover: "We zullen een oplossing bieden voor de afhankelijkheid van een specifiek bedrijf en de kosten verlagen door een open OS te introduceren."