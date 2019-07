Blizzard voegt nieuwe Role Queue-functie toe aan Overwatch in Public Test Realm

Blizzard Entertainment laat weten dat het een Role Queue-systeem heeft toegevoegd aan Overwatch in de Public Test Realm voor pc. De nieuwe functie stelt spelers in staat om voorafgaand aan een gevecht al een bepaalde rol te kiezen: tank, damage of support.

Met Role Queue krijgt het matchmakingsysteem van Overwatch in Competitive Play en Quick Play een update. Spelers kunnen voortaan meteen kiezen of ze als tank, support of damage aan de slag willen. Het matchmakingsysteem koppelt vervolgens twee tank-, support- of damage-heroes aan elkaar om samen een team te vormen. Aan het begin van een strijd kunnen binnen de gekozen rol nog heroes met andere skills worden geselecteerd; na afloop belanden spelers in het hoofdmenu waar ze een rol voor de volgende match kiezen.

Elk van de drie rollen heeft zijn eigen queue of wachtrij, waarbij steeds een geschatte wachttijd wordt vermeld. Spelers die voor een rol met een kortere wachtrij kiezen, worden beloond met – bijvoorbeeld – een loot box. Blizzard Entertainment wil er op die manier voor zorgen dat het aantal spelers voor de verschillende rollen wat meer in balans komt, zodat wachttijden nergens te hoog oplopen.

Het Role Queue-systeem is momenteel aanwezig in de Public Test Realm voor pc en zal live gaan op de servers met een Role Queue Beta Season in patch 1.39 die zal lopen van 13 augustus tot 1 september. Daarna komt de nieuwe functie definitief beschikbaar voor de start van Competitive Season 18.