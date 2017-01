Door Julian Huijbregts, dinsdag 31 januari 2017 08:58, 62 reacties • Feedback

Bethesda brengt volgende week een update uit voor Fallout 4 die textures met hoge resolutie toevoegt aan de game. Er is 58GB schijfruimte nodig voor de textures en de studio zegt dat een GTX 1080-videokaart vereist is om het spel met de update soepel te draaien.

Ook brengt Bethesda een PlayStation 4 Pro-patch uit voor Fallout 4. Deze verschijnt begin volgende week en biedt grafische verbeteringen. Er komt geen 4k-modus, maar de resolutie wordt omhooggezet naar 1440p. Daarnaast worden de godray-effecten verbeterd en wordt de draw distance van gras, voorwerpen en npc 's verhoogd.

Het pakket met textures in hoge resolutie voor de pc-versie verschijnt ook volgende week. Het is niet bekend hoe groot de download is, maar uitgepakt op de harde schijf of ssd gaat het om 58GB. Na het installeren van de patch verschijnt in de launcher van de game een optie om de textures aan te zetten.

Om de game vlot te kunnen draaien met de nieuwe textures is krachtige hardware nodig. Bethesda raadt een Intel Core i7-5820K-processor, minimaal 8GB ram en een GTX 1080-gpu aan. Aanvankelijk stond bij de systeemeisen ook een RX 490X als AMD-alternatief, maar die vermelding is weer verwijderd. AMD heeft nog geen videokaart met dat typenummer in het assortiment.