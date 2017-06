Door Joris Jansen, vrijdag 2 juni 2017 13:00, 33 reacties • Feedback

Microsoft heeft de Xbox Game Pass beschikbaar gemaakt voor gebruikers. Sinds donderdag hebben abonnees voor 9,99 euro per maand toegang tot meer dan honderd games die zijn uitgebracht voor de Xbox One en Xbox 360. De dienst is alleen beschikbaar op de Xbox One.

Gebruikers kunnen de dienst gedurende twee weken gratis uitproberen. Xbox Live Gold-leden konden de dienst sinds 2 mei al twee weken kosteloos op proef nemen. Gebruikers kunnen zich voorlopig alleen aanmelden via de officiële website; later dit jaar brengt Microsoft ook fysieke kaarten voor de dienst uit.

In de collectie zitten onder andere Halo 5: Guardians, Saints Row IV Re-Elected, NBA 2K16, Mad Max, Lego Batman, Payday 2, Gears of War: Ultimate Edition, Fable III, SoulCalibur II en Tekken Tag 2. Microsoft belooft het aanbod maandelijks uit te breiden, maar ook zullen er games uit de collectie verdwijnen.

Tijdens de looptijd van het abonnement kunnen de games aangeschaft worden met twintig procent korting. De games kunnen dan ook na afloop van het abonnement nog gespeeld worden. Tijdens de looptijd van het abonnement kunnen dlc's met tien procent korting worden aangeschaft. Xbox 360 games komen niet in aanmerking voor deze kortingen.

Om de games te spelen moeten ze eerst gedownload worden naar de console en eens per maand moet de Xbox One verbinding met internet maken. Als gebruikers het abonnement stopzetten, dan kunnen ze de games niet meer spelen.