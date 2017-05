Door Sander van Voorst, dinsdag 23 mei 2017 09:05, 2 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Samsung toont een prototype van een indrukbaar oledscherm op de SID-beurs in Los Angeles. Het gaat om een 9,1"-scherm, dat door zijn flexibiliteit op te rollen, te buigen en te vouwen is. Daarnaast is het in te drukken, waarna het terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm.

Volgens Samsung is het scherm geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder wearables en displays in auto's. Het bedrijf schrijft dat het scherm 'ingedrukt kan worden als een rubberen ballon', waarna het terugkeert naar zijn originele staat. Bij het indrukken moet de oorspronkelijke beeldkwaliteit behouden blijven. Dat geldt zolang het scherm niet verder wordt ingedrukt dan tot een diepte van 12mm, aldus de Zuid-Koreaanse fabrikant. Buigbare oledschermen bestaan al langer.

Op de beurs toont Samsung ook andere producten, zoals een stereoscopische oled-3d-bril en een 1,96"-lcd met een resolutie van 3840x2160 pixels en een pixeldichtheid van 2250ppi. Daarmee komt het totale aantal pixels op het kleine scherm op 780.000, claimt Samsung. Volgens de Korea Herald moet dit ingezet worden voor vr, ar en hologrammen. Over het indrukbare scherm zegt de fabrikant tegen de krant dat het nog niet duidelijk is wanneer dit uitmondt in een commercieel product.