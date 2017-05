Door Sander van Voorst, dinsdag 23 mei 2017 08:28, 17 reacties • Feedback

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een uitspraak gedaan die invloed heeft op de plaats waar patenttrollen zaken kunnen aanbrengen tegen bedrijven. Deze kunnen alleen nog maar aangeklaagd worden in districten waar zij zijn gevestigd of waar zij overtredingen hebben begaan.

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie EFF schrijft dat de zaak 'een enorme impact' zal hebben op de aanklachten door patenttrollen. Dat zijn bedrijven die zich alleen maar bezighouden met het voeren van rechtszaken en zelf geen producten produceren. In Amerika is de praktijk ontstaan dat dit soort rechtszaken worden aangebracht in het oostelijke district van de staat Texas. Een rechter creëerde daar regels die als positief worden gezien voor patenttrollen.

Zo was er weinig tijd om een zaak voor te bereiden en was er geen limiet op de kosten, aldus de EFF. Daardoor was het voor patenttrollen aantrekkelijk om bedrijven in dat district aan te klagen, wat dan ook op grote schaal gebeurde. Zo waren er in 2003 slechts 55 patentzaken in het district. In 2015 was dat aantal gegroeid naar meer dan 2500 zaken, die volgens de organisatie voornamelijk afkomstig waren van patenttrollen. Door de huidige uitspraak wordt deze praktijk voor een groot deel een halt toegeroepen.

Dat de uitspraak geen volledige oplossing is, blijkt uit de verwachting van de EFF dat de patenttrollen hun aanklachten nu waarschijnlijk in de staat Delaware zullen indienden, waar veel bedrijven zijn gevestigd. Dit heeft te maken met wetgeving die het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om zich daar te vestigen. The Wall Street Journal schrijft dat patentzaken in Delaware een langere behandeltijd zullen hebben, omdat de rechters niet op dezelfde snelheid als Texaanse rechters zaken kunnen beslissen.