Hooggerechtshof VS: personen mogen niet van sociale media worden geweerd

Het Amerikaanse Supreme Court, de hoogste rechterlijke instantie, heeft in een uitspraak bepaald dat de autoriteiten een man die is veroordeeld voor een zedendelict, niet mogen verbieden om op sociale media te komen.

De zaak draait om Lester Packingham, een veroordeelde zedendelinquent die in 2002 toegaf als 21-jarige seks te hebben gehad met een dertienjarig meisje. De staat North Carolina heeft in 2010 bepaald dat Packingham niet langer gebruik mocht maken van Facebook. Dit verbod werd ingesteld op basis van een wet uit deze staat, die geregistreerde zedendelinquenten verbiedt om op een commerciële sociale netwerksite te komen als zij weten dat deze website minderjarigen toelaat een profiel aan te maken.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft hier een streep door gehaald en bepaald dat een dergelijke wet, die toegang tot sociale media in het geheel verbiedt, het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet schendt. Daarin is de vrijheid van meningsuiting vastgelegd. Volgens de rechters is een fundamenteel principe van het Eerste Amendement dat alle personen toegang moeten hebben tot plaatsen waar ze hun mening kun geven, andere meningen kunnen aanhoren en na enige reflectie in discussie kunnen treden. Volgens de rechter geldt dit ook en soms vooral voor veroordeelde personen; zij kunnen juist baat hebben bij toegang tot plaatsen waar ideeën worden uitgewisseld, vooral als ze proberen hun leven te beteren.

Volgens de rechters heeft North Carolina niet voldaan aan de verplichting om aan te tonen waarom het verbod zo breed moet zijn en waarom de wet noodzakelijk is om veroordeelde zedendelinquenten weg te houden van kwetsbare slachtoffers. Het hof oordeelt dat de wet weliswaar een legitiem doel dient, maar dat hij niet verder mag gaan in het beperken van de vrijheid van meningsuiting dan strikt noodzakelijk is. De rechters vinden dat de wet in zijn toepassing veel te ver gaat; volgens de criteria kan zedendelinquenten ook de toegang tot websites als Amazon en The Washington Post worden ontzegd, aangezien hier ook profielen met foto's en namen kunnen worden aangemaakt, en gebruikers er de mogelijkheid hebben om onderling te communiceren.