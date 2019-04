Denemarken zet drone in om zwaveluitstoot van scheepvaart te controleren

De Deense scheepvaartautoriteit gaat in de komende maanden een grote drone inzetten om te controleren of de schepen in bepaalde Deense wateren voldoen aan de wettelijke limieten van de uitstoot van zwavel. In de zomer van dit jaar wordt de drone ook boven Het Kanaal ingezet.

De speciale drone, die door het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ter beschikking is gesteld, is uitgerust met apparatuur waarmee de zwaveluitstoot kan worden gemeten. Aan de hand van de uitlaatgassen van schepen, waar de drone in gaat hangen, kan het apparaat de hoeveelheid zwavel in de brandstof registreren. De drone heeft vorig week al zijn eerste zwavelmissie voltooid en moeten in de komende maanden de uitstoot in kaart brengen, schrijft de Danish Maritime Authority.

De drone betreft een Skeldar V-200 van fabrikant Saab en zal worden ingezet bij de Grote Belt, een plek waar veel grote olietankers van en naar de Baltische Zee varen, licht Rask Nielsen van de Deense autoriteit toe aan Dronewatch. Voor het vliegen met de drone is een vergunning afgegeven om te vliegen tot 50km van het grondstation, al wordt een limiet van 20km aangehouden voor vliegen zonder dat er nog zicht is op de drone.

Volgens Nielsen kunnen tijdens een vlucht meerdere schepen worden gecontroleerd; een meting duurt tussen de vijf en tien minuten en de drone houdt minstens honderd meter afstand van een schip. Nielsen zegt dat de scheepvaartautoriteit direct kan ingrijpen als een te hoge uitstoot wordt gemeten. De drone kan de schepen vinden aan de hand van een AIS-ontvanger en vliegt autonoom, al neemt een menselijk bestuurder het over zodra een schip wordt bereikt.

Naast een sensor om de zwaveluitstoot te meten heeft de drone ook een normale camera en een infraroodcamera voor het fotograferen van de schepen. Alles bij elkaar weegt de op kerosine vliegende drone 235kg en hij kan maximaal vier uur in de lucht blijven.