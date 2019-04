Tweakers Podcast #55 - Disney+, Galaxy Fold en de ondergang van schijfjes

Het ziet ernaar uit dat Netflix later dit jaar forse concurrentie krijgt van Disneys eigen streamingdienst, die onlangs werd aangekondigd. Wat betekent dat voor Disney-content op andere platforms en op films die net uit de bios zijn, en heeft het effect op het blu-rayaanbod?

Het gaat natuurlijk niet alleen over streaming, want er gebeurde veel meer in de afgelopen week. Zo kon Arnoud voor de allereerste keer zelf aan de slag met de Galaxy Fold van Samsung, een ervaring waar hij genoeg op aan te merken heeft, maar die hem vooral veel enthousiasme voor de toekomst heeft gegeven. Jur vertelt over zijn ervaringen bij een League of Legends-wedstrijd in Ahoy, waarbij hij compleet werd meegenomen in de sfeer en het enthousiasme van het publiek. Daarin lijkt e-sports maar weinig te verschillen van reguliere sport.

Ook hebben we het nog over de geruchten rondom de Xbox One S All Digital, een speciale versie van de Xbox zonder schijflade, die kort na de opname van deze podcast werd aangekondigd. Is het Microsoft te doen om een geldbesparing of wil het polsen of de markt al klaar is voor een consoletoekomst die volledig op digitale downloads leunt?

00:20 Opening

01:24 De aanstekelijke sfeer van een League of Legends-wedstrijd

10:48 Arnoud ging aan de slag met de Galaxy Fold

21:54 Wordt dark mode de nieuwe standaard in besturingssystemen?

27:36 Disney zet de aanval in op Netlix met eigen streamingdienst

35:17 Het effect van Disney+ voor concurrenten en schijfjes

41:57 Waar kan het voor Disney nog misgaan?

45:02 Microsoft komt met Xbox zonder schijfjes, maar waarom?

48:05 Wordt de volgende generatie consoles schijfloos?

52:28 Sneakpeek

Helaas is er iets fout gegaan bij het uploaden van de podcast deze week, waardoor hij aanvankelijk zonder shownotes en enkel met titel '#55' in de feed stond. Dit is kort na verschijning gecorrigeerd, maar wie hem al gedownload had, ziet waarschijnlijk geen titel en shownotes.

