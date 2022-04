Pathé Thuis stopt vanaf 15 januari 2021 met zijn app voor de Xbox One - update

Pathé Thuis biedt vanaf 15 januari volgend jaar geen films meer aan via zijn Xbox One-app. Volgens de aanbieder van online films, wordt de Xbox One-app 'technisch niet meer ondersteund door Microsoft'.

Pathé Thuis heeft gebruikers van zijn app op de console ingelicht over het stoppen met de app voor de Xbox One. Het bedrijf verwijst gebruikers door naar de alternatieven, zoals smart tv-platformen van Samsung, LG, Sony, Philips en Panasonic, iOS, Android, Apple TV, Android TV. Ook noemt het bedrijf de PlayStation 3 en 4 als platformen waarop Pathé Thuis werkt.

In de mededeling staat: 'Onze Xbox One-app wordt technisch niet meer ondersteund door Microsoft, waardoor we helaas stoppen we met het aanbieden van films via de Xbox One-app vanaf 15 januari 2021'. Op de supportpagina staat de informatie over de Xbox One-app nog wel.

De melding dat Microsoft de app niet meer ondersteunt, is opvallend. De app functioneert volgens Microsoft ook op de Xbox Series-consoles. Niet duidelijk is of het een Universal Windows Platform-app betreft. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Pathé Thuis over het stoppen met de app en de ondersteuning op next-gen consoles PlayStation 5 en de Xbox Series. Pathé Thuis introduceerde zijn app in 2014 en was toen naar eigen zeggen de eerste Nederlandse app voor Microsofts console.

Update, 17.00: Toegevoegd dat niet duidelijk is of het om een UWP-app gaat.

Update 2, woensdag 07:15: Pathé Thuis heeft een reactie verstrekt aan Tweakers: "Er komt geen andere app voor de Xbox. Voor een app voor de PlayStation 5 zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn."