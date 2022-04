One Netbook toont laptop met Intel Tiger Lake-cpu en 10"-scherm met dunne randen

One Netbook gaat een mininotebook met een processor van de Tiger Lake-generatie van Intel uitbrengen. De One Mix 4 heeft een scherm met een diagonaal van 10,1 inch en een PCIe-ssd. In de lente van volgend jaar moet deze verschijnen.

De One Mix 4 kenmerkt zich met zijn 10,1"-paneel met smalle randen langs het scherm. Volgens Liliputing, dat de specificaties en een foto van de minilaptop publiceert, heeft het scherm een aspect ratio van 16:10 en een pixeldichtheid van 300ppi, wat zou wijzen op een resolutie van 2560x1600 pixels. De maximale schermhelderheid zou op 300cd/m² liggen.

De processor betreft een niet nader genoemde Core Y-cpu van Intels Tiger Lake-generatie en een PCIe 3.0 x4 NVMe-ssd verzorgt de opslag. Verder is er een netwerkkaart met ondersteuning voor 802.11ax-wifi. De release moet in de lente van 2021 plaatsvinden voor een nog onbekende prijs.

One Netbook is een Japanse fabrikant van kleine laptops. Het bedrijf bracht bijvoorbeeld ook de One GX Pro met 7"-scherm en Intel Core i7-1160G7 met Intel Iris Plus-graphics voor gaming uit.