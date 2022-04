Yahoo sluit Answers-dienst na vijftien jaar en verwijdert inhoud

Yahoo stopt met Answers, een site waar gebruikers vragen kunnen stellen en beantwoorden. Vanaf 20 april gaat de site in een read-onlymodus en op 4 mei wordt de website verwijderd. Gebruikers kunnen hun eigen vragen en antwoorden downloaden.

Op de Yahoo Answers-website staat een melding over de aankomende sluiting. Na 4 mei zullen bezoekers die de pagina bezoeken doorgestuurd worden naar de homepage van Yahoo. De inhoud van Yahoo Answers is vanaf dan dus niet meer beschikbaar, maar gebruikers kunnen nog tot 30 juni hun eigen gestelde vragen en gegeven antwoorden downloaden.

Voor het downloaden van eigen Answers-inhoud moeten gebruikers via hun Yahoo-account een verzoek indienen. Het verwerken daarvan kan tot dertig dagen duren. Het is niet mogelijk om via deze weg de vragen en antwoorden van andere gebruikers te downloaden. Die informatie staat echter openbaar online, wat het aanleggen van een archief op andere manieren mogelijk maakt.

Volgens The Register schrijft het Yahoo Answers-team in een bericht aan gebruikers dat de dienst steeds minder populair is geworden de afgelopen jaren. Yahoo wil daarom geen middelen meer inzetten om Answers te onderhouden. De dienst bestond bijna zestien jaar. Yahoo benadrukt dat andere diensten en Yahoo-accounts niet gewijzigd worden.