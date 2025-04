Cloudflare blokkeert stalkerforum wegens 'acute dreiging voor mensenlevens'

Cloudflare heeft de toegang tot de website Kiwi Farms geblokkeerd. Het bedrijf is niet de host van de website, maar levert securitydiensten. Cloudflare blokkeert websites normaal niet, maar ziet in de website een 'acuut noodgeval en een onmiddelijke dreiging voor mensenlevens'.

In een verklaring schrijft Cloudflare dat het afgelopen zondag heeft besloten om Kiwi Farms te blokkeren. Volgens Cloudflare zijn de gerichte dreigingen en de retoriek op de site in de 48 uur voorafgaand aan de blokkade sterk genoeg geëscaleerd om de blokkade te rechtvaardigen. Het bedrijf erkent verder dat de site weer online kan komen als het naar een andere provider verhuist. Op de landingspagina is momenteel te lezen dat 'vanwege een onmiddellijke en acute bedreiging voor mensenlevens, de inhoud van deze site niet toegankelijk is via de infrastructuur van Cloudflare.'

Cloudflare wilde zich aanvankelijk niet bemoeien met de vraag of een individuele website waar het diensten voor verleent, geblokkeerd moet worden. Dat schrijft het ook in zijn beleidsomschrijving. "Net als het telefoonbedrijf je lijn niet afsluit als je verschrikkelijke, racistische, onverdraagzame dingen zegt, [...] vinden we het verkeerd beleid om securitydiensten stop te zetten omdat wij denken dat jij verachtelijke dingen post."

Cloudflare heeft in het verleden al wel uitzonderingen op dit beleid gemaakt, hoewel dat niet vaak gebeurt. In 2019 werd 8chan op dezelfde manier neergehaald en in 2017 ging het om The Daily Stormer. Na die twee incidenten zegt Cloudflare een toename gezien te hebben aan 'autoritaire regimes die met dezelfde redenering verzoeken om securitydiensten aan mensenrechtenorganisaties stop te zetten'. Dat omschrijft Cloudflare als 'diep verontrustend'. "Dat we dat in een beperkt aantal gevallen hebben gedaan betekent niet dat we het toen bij het rechte eind hadden, noch dat we het ooit weer zullen doen."

Kiwi Farms is een Amerikaans internetforum dat in 2013 werd opgericht. De site is bekend geworden door intimidatie van online persoonlijkheden en gemeenschappen. Ze zouden zich daarbij vooral richten op minderheden, vrouwen, lhbt-personen of neurodiverse personen. NBC schrijft bijvoorbeeld dat Kiwi Farms-gebruikers een transgender Twitch-streamer bij haar huis opgezocht zouden hebben en bij haar aan swatting gedaan zouden hebben. De vrouw is ondergedoken en voerde campagne om Cloudflare zover te krijgen de site te laten vallen. Meerdere zelfmoorden worden toegeschreven aan de stalkers van het platform.