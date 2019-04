Overwatch krijgt Workshop-modus voor maken van eigen regels

Blizzard voorziet Overwatch van een Workshop-modus waarin spelers custom games met eigen spelregels kunnen opstellen met scripts. De ontwikkelaar noemt bijvoorbeeld een 'de vloer is lava'-modus, waarbij spelers vlam vatten als ze de grond raken.

In de Workshop kunnen spelers bestaande gamemodi kiezen en de regels daarvan uitgebreid aanpassen. Dat werkt met Scripts, die Rules, Conditions, Events en Actions kunnen bevatten. In de aankondiging geeft Blizzard uitgebreide uitleg over alle mogelijkheden.

Het is onder andere mogelijk om onder bepaalde omstandigheden tekst in beeld toe te voegen. Workshop-gebruikers zouden dat kunnen gebruiken om een verhaal te kunnen verwerken in hun aangepaste spelmodus.

De Workshop is vooralsnog alleen beschikbaar bij de pc-versie van Overwatch, via de publieke testserver. Gemaakte scripts kunnen wel gedeeld worden op andere platforms. Later komt Workshop ook naar de consoleversies.