Acer heeft een nieuwe wearable aan zijn assortiment toegevoegd tijdens een evenement in New York waar het bedrijf veel nieuwe producten aankondigde. De Leap Wear is een fitnesshorloge met rond scherm dat over een soc en biosensingchip van MediaTek beschikt.

De Leap Wear is een 42mm-, of 1,6"-horloge dat over Corning Gorilla Glass SR+ beschikt om het risico op beschadigingen te verminderen. De behuizing is van roestvast staal. De soc is de MT2523 van MediaTek en daarnaast is een MT2511-chip aanwezig, die onder andere voor betrouwbaarder verwerking via sensoren van onder andere hartritmesignalen zou zorgen.

Naast de hartslag kan de wearable gegevens over het uithoudingsvermogen, de stress- en vermoeidheidsniveaus en de blootstelling aan uv-straling registreren. In combinatie met de Liquid Life-app kunnen gebruikers doelen stellen en virtuele munten verzamelen.

Volgens Acer bedraagt de accuduur minimaal drie tot maximaal vijf dagen. De wearable is beschermd tegen water volgens de ipx7-klasse, die stelt dat het apparaat tot 1 meter diepte een half uur moet blijven functioneren. Het fitnesshorloge is compatibel met Android 5.0 en iOS 8 en latere versies. Acer brengt de Leap Wear in augustus uit in de Benelux voor een nog onbekende prijs.