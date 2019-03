Microsoft voegt zenden van links naar telefoons toe aan share-menu browser op pc

Microsoft heeft het voor Windows 10-gebruikers mogelijk gemaakt om websitelinks vanuit de browser op een pc naar een Android-telefoon te sturen. De link komt dan als notificatie binnen op de telefoon waar het geopend kan worden in de browser of de Jouw telefoon-app.

Dat meldt MSPoweruser. Om van de functie gebruik te kunnen maken moet de Jouw telefoon-app geïnstalleerd zijn op zowel de Android-telefoon als op de computer. Dan kunnen pc-gebruikers via het 'Delen-menu' van de browser de websitelink doorsturen door op Jouw telefoon te klikken.

De browser moet dan wel het Delen-menu van Windows 10 geïntegreerd hebben. Onder meer Edge en Firefox hebben ondersteuning voor dat menu. Na het delen krijgt de gebruiker een notificatie binnen, wanneer daarop wordt geklikt opent de browser de gedeelde website. Volgens MSPoweruser opent die link alleen in de Edge-browser, maar gebruiker Batman schrijft dat de pagina ook in de Jouw telefoon-app opent als Edge niet op de smartphone is geïnstalleerd.

Jouw telefoon, in het Engels Your Phone, is een companion app om een Android-telefoon met een Windows 10-computer te verbinden. Gebruikers kunnen met het programma onder meer notificaties en foto's van hun telefoon benaderen, zonder dat er een fysieke verbinding tussen de apparaten nodig is. Microsoft werkt ook aan een functie om het scherm van een telefoon te kunnen spiegelen naar een computer.

Met Edge op Android is het sinds 2017 al mogelijk links naar gekoppelde Windows 10-pc's te sturen. Op die pc verschijnt dan een notificatie over de gedeelde pagina. Als de pc-gebruiker hier op klikt, opent de pagina in de Edge-browser voor Windows 10.