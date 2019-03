Helmond test korting op woninghuur in ruil voor data

Helmond krijgt een wijk waarin een grote hoeveelheid sensoren worden geplaatst die data en daarmee inkomsten opleveren. Bewoners krijgen bij een kleinschaliger experiment korting op de huur, afhankelijk van welke data ze delen.

De nieuwe Helmondse wijk Brandevoort II krijgt vijftienhonderd woningen en wordt als 'slimme wijk' gepromoot. Lantaarnpalen krijgen zogenoemde sensorhotels met sensoren die geluid, beweging en de luchtkwaliteit te meten. Ook worden smartphones gevolgd, bijvoorbeeld om te bekijken of paden worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn en om straatverlichting in te schakelen als een bewoner in de buurt is.

Ook de riolering krijgt sensoren, waarmee de gezondheid van de wijk te analyseren is, maar die 'ook op individueel niveau tot inzicht en interventies kunnen leiden', volgens de plannen van Stichting Brainport Smart District. De bedoeling is volgens het FD dat de gegevens niet alleen voor de verbetering van de wijk en zijn bewoners gebruikt worden, maar ook voor de handel. De inkomsten worden gedeeld door de bewoners, staat in de plannen.

Daarnaast komt er een Living Lab in de wijk voor honderd bewoners die ook data van sensoren in huis willen delen met bedrijven. Deze krijgen korting op de huur, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die ze delen. Verdere details zijn er nog niet over de plannen. Het architectenbureau dat deze ten uitvoer wil brengen, UNStudio, heeft tot nu toe alleen intentie-overeenkomsten getekend over het gebruik van de data.