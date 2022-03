HP biedt 3,3 miljard dollar voor overname van fabrikant Poly

HP kondigt een overname aan van fabrikant Poly. Met de overname wil HP klanten beter kunnen bedienen met apparatuur die hybride werken mogelijk maakt. Met de deal is 3,3 miljard dollar gemoeid.

Poly maakt de verkoop aan HP zelf bekend in een persbericht. Het is niet duidelijk of Poly als apart merk blijft bestaan of volledig opgaat in HP. Al geeft de CEO van HP Dave Shull in een verklaring aan dat door de nieuwe samenwerking tussen HP en het team van Poly er aan een 'sterker HP' gewerkt kan worden. De twee bedrijven willen de deal voor het einde van 2022 rond hebben.

Fabrikant Poly stond tot een paar jaar terug bekend als Plantronics en Polycom. Het bedrijf verkoopt voornamelijk apparatuur die wordt gebruikt voor videobellen, zoals bijvoorbeeld headsets en bluetooth-oortjes. HP wil de producten van Poly in de toekomst gaan bundelen met producten en services van HP zelf.

In 2018 was er ook al sprake van een mogelijke verkoop van Plantronics. Logitech zou toen interesse hebben getoond in het bedrijf. Die deal ging uiteindelijk niet door.