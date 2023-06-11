Microsoft komt met zwarte Xbox Series S-variant met 1TB opslag voor 350 euro

Microsoft komt met een nieuwe variant van de Xbox Series S-console. Deze krijgt een zwarte behuizing en 1TB opslag. De console wordt momenteel alleen geleverd met 512GB opslag en een wit uiterlijk. De overige specificaties zijn ongewijzigd.

Microsoft schrijft dat de nieuwe Series S-variant op 1 september uitkomt. Volgende de fabrikant gaat de console dan 350 euro kosten. Dat is 50 euro meer dan de witte Series S met 512GB opslag. De console komt beschikbaar naast de huidige variant van de Xbox Series S en de duurdere en krachtigere Xbox Series X.

Update, 22.43 uur: Een woordvoerder van Microsoft bevestigt tegenover Tweakers dat de nieuwe Xbox Series S-variant in Europa 350 euro gaat kosten. Het artikel is hierop aangepast.

Xbox Series S 1TB
De nieuwe, zwarte Xbox Series S met 1TB opslag. Bron: Microsoft

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 20:32 84

11-06-2023 • 20:32

84

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Microsoft Xbox Series S

vanaf € 399,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (84)

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AndreStarTrek 11 juni 2023 20:37
Gezien de extra nand maar 25 euro meer kost. Betaal je dus 25 euro voor het zwarte in het plastic, mooie winst.
Loller1
@AndreStarTrek11 juni 2023 20:41
Gezien andere consoles 50 euro duurder worden zonder wijzigingen, is 50 euro meer betalen voor een verdubbeling van de opslag best een mooie keuze hier, en ook direct bevestiging dat Microsoft er niks voor ziet om de prijzen van de Series S 512GB en de Series X nog omhoog te duwen.
Heroic_Nonsense @Loller112 juni 2023 08:14
De witte uitvoering met 512GB blijft echter gewoon leverbaar voor 299, dus wat @AndreStarTrek zegt klopt.
Technics SA-DA8 @Heroic_Nonsense12 juni 2023 10:05
Voor zover ik zie in de pricewatch staat deze toch echt voor €279,-
Heroic_Nonsense @Technics SA-DA812 juni 2023 12:21
Mijn “299” is de adviesprijs inderdaad, net als dat de 349 voor de zwarte uitvoering ook een adviesprijs is.

Er is net regelmaat wel een shop die de witte 512GB uitvoering voor minder aanbiedt natuurlijk. Dat zal uiteindelijk ook gaan gelden voor de zwarte uitvoering.
Nightscope @Heroic_Nonsense12 juni 2023 10:24
Hij komt regelmatig voor €230 op Pepper als ik mij niet vergis.
Frame164 @AndreStarTrek11 juni 2023 21:12
Als 25 euro kostprijs is, dan is 50 dollar op de winkelprijs heel weinig.
AndreStarTrek @Frame16411 juni 2023 21:22
25 euro is niet kost prijs dat is wat voor de consument de SSD meer kost. Ik ga er van uit dat voor MS dit model 15 euro meer betaal.

Dit is krimpflatie, beetje rommelen met de verpakking en een leuke verhoging er op zodat mensen denken dat wel een eerlijk aanbod is en zo te zien werkt het bij sommige.
SonyEricsson @AndreStarTrek11 juni 2023 21:36
Shrinkflation is dit juist niet. Integendeel.......
dasiro @AndreStarTrek11 juni 2023 22:17
nee, krimpflatie is minder krijgen voor dezelfde prijs. Dat de meerkost niet opweegt tegenover het prijsverschil van individuele componenten is schering en inslag met als vulgairste voorbeeld Apple. Dan is 50€ meer voor een verdubbeling van je opslag nog redelijk braaf
Finraziel
@AndreStarTrek11 juni 2023 22:28
Je slaat wel even over dat een extra sku ook een hoop extra overhead geeft. Bovendien ga je er vanuit dat de SSD die Microsoft gebruikt dezelfde prijs heeft als waar jij nu toevallig de prijs van gebruikt.
phamoen @Finraziel12 juni 2023 08:20
Natuurlijk moet Microsoft wel een totaal strategy voeren met zn prijs beleid. Mag je iets van vinden, maar ze zouden gek zijn als ze dat niet deden. De meerkosten spelen daarin een kleine rol, maar wel hoe de S tegenover de X zich verhoudt en welke doelgroep ze aanspreken. Doen andere bedrijven beduidend minder netjes zoals hierboven al geopperd.
langestefan @AndreStarTrek11 juni 2023 22:00
Aldus, mijn broekzak. Heb je ook bronnen?
AndreStarTrek @langestefan11 juni 2023 22:26
Daar heb je geen bron voor nodig. Simpel uit rekenen. Deze kost 50 euro meer - kost prijs nand = extra wints.
langestefan @AndreStarTrek11 juni 2023 23:05
Hoe weet jij wat de kost prijs is die Microsoft betaald voor SSD's?
xavalon @AndreStarTrek12 juni 2023 11:19
Trek er eerst even de BTW vanaf (blijft er een prijsverschil van circa 39 euro over). Bouw een nieuwe supply line met de zwarte kleur en zorg ervoor dat de distributie vanaf deze nieuwe supply line naar de winkels komt. Dan valt 50 euro meer uiteindelijk best mee. En je weet dat over een paar maanden het prijsverschil lager ligt.
FullMetalPanic @AndreStarTrek11 juni 2023 23:35
Volgens Phil Spencer verkoopt Microsoft de Series S met een verlies van ongeveer 200 dollar. Dus ze snoepen gewoon ook iets van dat verlies af lijkt het.
Soeski @AndreStarTrek12 juni 2023 13:07
Ja, ga even voorbij aan de aanpassing van de productielijn, aanpassing dozen (opdruk e.d.), extra transportmaatregelen, mogelijk extra tests die ze gedaan hebben met de 1TB variant (warmteontwikkeling, plaatsing in de unit, leveringen vanuit de farikant(en?), performance, betrouwbaarheid enz.)... dit is wel te verwachten.
batteries4ever @AndreStarTrek12 juni 2023 14:10
Heel simpel: als je dat te duur vind, koop je simpelweg de oude variant. en plaatst even later zelf een SSD erbij plaatsten indien nodig... gegeven de meerprijzen bij allerlei producten als laptops, iPads etc. voor wat meer geheugen of meer opslag vind ik dit eerlijk gezegd vrij bescheiden.
Martinspire
11 juni 2023 21:59
Toen Phil het had over dat ze ons gehoord hadden over opslag, had ik niet deze verwacht. Wel jammer, want ik denk niet dat dit voor de mensen met commentaar echt een oplossing is.
Fireshade @Martinspire12 juni 2023 15:58
Toen Phil het had over dat ze ons gehoord hadden over [...]
Ik hoopte eigenlijk dat hij eindelijk een witte Series X zou aankondigen :P
VonDudenstein @Martinspire13 juni 2023 16:39
ja dit is in essentie ook hilarisch.

Mensen kopen Series S. Ervaring.. bar weinig opslag. Zeker na installatie van OS.
In essentie is er al een oplossing voor, namelijk: extra storage. Nadeel is alleen dat MSFT dit krankzinnig heeft geprijsd. En recent is er een optie bijgekomen die iets goedkoper is, maar verre van goedkoop.

Dus het daadwerkelijk antwoord had moeten zijn "sup fellas. uncle Phile here. I hear you guys. we will come up with a better solution. Todaaaaaaaaay Im happy to annouce, we got a 1 TB option for 100,- bucks. merry christmas. god bless murica"

Maar nu is het -> koop even andere console?!? Wait whut? Daar heeft toch geen gebruiker wat aan. Dat is voor toekomstige kopers. Even los van dat je naast 1 TB waarschijnlijk nog steeds meer nodig hebt, maar dat terzijde.
Nikvdw 13 juni 2023 07:54
Onlangs een Series S 2dehands gekocht voor 150€ en dan via cdkeys.com voor 3jaar een gamepas ultimate abo gekocht voor gemiddeld 4€/maand.

Dus voor 290€ heb ik een current gen console met 3jaar (april 2026) lang 100den games. Probably the best deal in a long time!

Mijn 8 jarige is in de wolken hiermee! Hij geeft er niet om of die nu wit of zwart is, 500gb of 1000gb, 1440p of 4k!
LongTimeAgo 11 juni 2023 20:38
De Series S heeft toch wel al in sommige spellen al goed z'n leeftijd laten zien...
Ik hoopte stiekem op een refresh van de Series X met een leuk laag prijsje.
Wolfos
@LongTimeAgo11 juni 2023 21:07
Tja, wat wil je. Het is bedoelt als budgetoptie dus er moest wat ingeleverd worden. Hij kan nog steeds alle nieuwste games spelen en voor die prijs blijft dat een goede deal.
Zeker in een tijd dat alles duurder word is het mooi dat die budgetoptie er is.
phray @Wolfos11 juni 2023 22:37
Voor 50 dollar meer heb je ps5 digital deze is veel krachtiger. Ssd is dan iets kleiner maar die kan je wel weer veel goedkoper upgraden.
Retrospect @phray11 juni 2023 22:49
Die kost hier €450. De nieuwe Series S zal hier denk ik €350 gaan kosten. Dat is €100 verschil. Bovendien kan je veel van de vanavond getoonde games niet spelen op de PlayStation 5 en heb je er geen GamePass op.
phray @Retrospect12 juni 2023 00:17
Had het meer over de Amerikaanse markt. Xbox is al een praktisch dood merk in Europa en Azië. Amerika is de enige plek waar ze nog beetje kunnen vechten.

En Ps5 heeft meer high quality exclusives dan xbox en zij hebben hun eigen subscription service die vergelijkbaar is met Gamepass
Retrospect @phray12 juni 2023 07:54
1/3 van de Xbox Series wordt verkocht in Europa. Praktisch dood merk is complete nonsens.

Het kopie wat PlayStation heeft van GamePass is verder een slap aftreksel waar geen eens alle nieuwe exclusives op komen. Laat dat nou juist zijn wat ik dan had willen spelen. En mbt exclusives, ik speel graag online co-op met vrienden. Dan vallen die PlayStation exclusives nogal tegen.
Finger @phray12 juni 2023 07:22
Niet mee eens, heb alle PlayStations gehad tot de 5, heb nu een x en mijn dochter een 5. Ik heb een goede keuze gemaakt, veel meer waar voor je geld. En met 3 jaar gamepass voor 90 euro zit je helemaal goed.

Mijn dochter baald dat ze voor de 5 is gegaan.
Hulleman @Finger12 juni 2023 08:50
Heel persoonlijk. Heb altijd PS's gehad. Bij launch de 5 en afgelopen zomer een XSX gehaald. Had daar echt zin in, maar voor mij tot is de XSX tot nu toe best een teleurstelling. Op Halo Infinite (vind ik niks) en Forza Horizon 5 (wel tof) is er werkelijk niks next-gens te spelen op de XSX. Nu wat oude Xone games aan het wegspelen, maar ook die vallen me niet mee. Gears 5 is nog wel aardig. Gamepass is qua aanbod het afgelopen half jaar ook niet beter geworden. Daar doet Sony het momenteel veel beter mee.

Hopelijk komt MS dit jaar echt nog met een paar knallers. Starfield ziet er ook al niet goed uit met de 30fps cap. Dat zegt vaak al wel genoeg over de technische staat van de game. Forza Motorsport wordt ook maar uitgesteld en uitgesteld.... naja ik ga wel zien wanneer er weer eens wat te spelen valt op de xbox. Maar volgens mij kan niemand ontkennen dat MS zijn gameproducties niet op orde heeft.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 23:37]

Finger @Hulleman12 juni 2023 10:15
Sony wel dan? Ik vind deze generatie van beide best teleurstellend in dat opzicht. Valt genoeg te spelen maar kwa nieuwe titels is het in gaming land sowieso matig laatste jaren op hier en daar een uitschieter daargelaten.
Hulleman @Finger12 juni 2023 10:20
Heb je gelijk in, deze gen komt maar niet los. Maar bij Sony heb ik meer te spelen wat mij aanspreekt. Had gehoopt dat ik de MS exclusives leuker zou vinden dan ik ze vind. Maar zoals gezegd, het blijft persoonlijk.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 23:37]

mac1987 @Retrospect12 juni 2023 00:14
Het uiterlijk en formaat zijn ook wat relatie-vriendelijker
Finger @phray12 juni 2023 07:26
Mijn zoontje heeft hem gekocht voor 229 euro met kerst actie. voor dat geld is het een hele goede keuze.
Kaoh @LongTimeAgo11 juni 2023 20:51
Gezien de series S en series X even oud zijn is dit een wat vreemde stelling. Dat de series S wat meer moeite heeft met alle nieuwe games is logisch en misschien een reden voor een paar performance upgrades. Het is toch lastiger gebleken voor developers om dezelfde game, met wat lagere settings goed op de serie s te laten draaien. Maar als het dan uit is, komt ie prima mee, en die lagere settings passen prima bij het idioot laag prijsje.
Sluis @Kaoh11 juni 2023 21:23
Uhm, heeft de Series S en de Series X dezelfde CPU en GPU alleen het verschil is dat de CPU lager geclocked is bij de S? de Series S is ook niet gericht op 4K maar op 1080p. Dus die opmerking vind ik niet logisch
Groningerkoek @Sluis11 juni 2023 21:39
Het grote verschil is de GPU 52 x 1.825GHz voor de X tegen 20 x 1.565GHz voor de S
FrankoNL @Sluis12 juni 2023 00:18
Nee het pijnpunt zit hem in de hoeveelheid geheugen en de beschikbare bandbreedte bij de series s
Retrospect @LongTimeAgo11 juni 2023 20:52
Ik heb het nog niet gemerkt. Momenteel speelt Diablo IV als een zonnetje.
himlims_ @Retrospect11 juni 2023 21:00
Optimalisatie :+ mogelijk zit er meer verschil tussen de x en s dan merkbaar is. Vaak merk je dat verschil nauwelijks op - tot je “stil” staat. Dan zou een x mogelijk meer details of diepte tonen.

Zo vond ik gta5 op de series bijna vergelijkbaar met ps4 - maar duidelijk minder gedetailleerd dan gta5 op ps5
Retrospect @himlims_11 juni 2023 21:01
Vast, de een is voor 4K gemaakt en de ander voor QHD.
Hulleman @Retrospect12 juni 2023 10:27
D4 is een positieve uitschieter. Ziet er goed uit, maar de wereld die steeds gerenderd moet worden is wel heel klein natuurlijk. Er zijn genoeg games die op de Series S op 30fps blijven steken waarbij de series x dat wel op 60fps doet. Ook niet gek, de series S is zoveel minder krachtig. 33% GPU power, bijna de helft aan geheugen met veel minder bandbreedte. De Series X is de pro versie van de Series S.

De Series S is inderdaad in de markt gezet als 1440p machine, maar in feite zijn de Series X en PS5 1440p machines. Het gros van de games op 60fps draait intern op 1440p (wat mij betreft de sweet spot) of daar onder. De series S is een beetje de One van de vorige generatie, die draait intern nagenoeg alles onder de 1080p.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 23:37]

Retrospect @Hulleman12 juni 2023 10:36
Ik speel vrij veel games en heb eigenlijk nooit klagen. Nu moet ik wel zeggen dat ik tijdens het gamen gewoon bezig ben met het gamen op zich en niet ga staren naar screenshots.

Heb de originele One ook gehad. Ook een prima console, maar fijn dat de Series S veel en veel sneller laad.
Hulleman @Retrospect12 juni 2023 10:39
Nou, prima toch! Het belangrijkste is dat jij geniet van je console :)
Dat snelle laden en quick resume is fantastisch idd!
Vagax @LongTimeAgo11 juni 2023 21:55
Nouja voor 350 dollar (euro?) heb jij zonder een dure PC te kopen toegang tot de nieuwste games met alle gemakken van een console. En bij 99% van de games draait de S als een zonnetje (op 1080p maar het is dan ook een 1080p console)
Hulleman @FrankoNL12 juni 2023 10:28
Vreemd dat je gemind wordt, wat dat is feitelijk wel wat het is.
Loller1
@LongTimeAgo11 juni 2023 20:40
Zoals? In welke games is dat zo?
Rav @LongTimeAgo11 juni 2023 21:25
De S is specifiek gemaakt voor mensen die de 4K behoefte niet hebben of bijvoorbeeld geen 4K TV hebben. Dan kun je alles prima op je 1080p spelen en je bent een stuk goedkoper uit.
Vrietje @Rav11 juni 2023 22:53
Nou ja officieel richt ie zich op 1440p. Maar 1080p is prima. En wat minder zware spellen kunnen ook gewoon 4K halen zoals Ori.
Groningerkoek @Vrietje12 juni 2023 00:08
Hoe haal je 4K op een 1440P machine?
FrankoNL @Groningerkoek12 juni 2023 00:20
Omdat interne resolutie en output resolutie niet hetzelfde zijn? De series s output altijd 4K, bij een 4K scherm.
Hulleman @FrankoNL12 juni 2023 10:31
Ik ken de settings van de series S niet (geen idee of ie 4K output heeft), maar wat je zegt hoeft niet zo te zijn. Als jouw series S op 1080p of 1440p staat ingesteld dan verstuurt die console geen 4K signaal. Jouw tv schaalt dat op naar 4K, omdat je anders zwarte randen krijgt.

Dat is met andere bronnen niet anders. Een DVD-speler (of 1080p BR speler) zal op jouw tv ook op volledig beeld te zien zijn, maar die DVD/BR speler zendt dat natuurlijk niet in 4K naar jouw tv. Jouw tv fabriceert daar een volledig beeld van op (zeer) lage resolutie.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 23:37]

FrankoNL @Hulleman12 juni 2023 11:06
Ja maar wie zet een series s nou op 1440p op een 4K tv? Ding ondersteunt gewoon 4K output.
Hulleman @FrankoNL12 juni 2023 11:21
Ok, geen idee of de series S dat ondersteunde. Opzich is dat natuurlijk nog steeds hetzelfde. Of de console of de tv trekt het naar een 4K schermvullend beeld als intern niet op 4K wordt gerenderd.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 23:37]

FrankoNL @Hulleman12 juni 2023 11:43
Maar de series s rendert bepaalde games dus wel op 4K. Daar ging het hele verhaal over.
Hulleman @FrankoNL12 juni 2023 12:19
Ok, ik interpreteerde het juist andersom. Hoe krijg je 4K uit een apparaat die maar op 1440p rendert.
Groningerkoek @FrankoNL12 juni 2023 00:38
Sorry, ik neem nog maar een borrel :D
Loller1
@LongTimeAgo11 juni 2023 20:59
De Series S, een console die specifiek in de markt gezet wordt als een 1440p console, bied geen "échte 4K in ontzettend veel spellen"? Nee joh. Ik geloof er geen snars van.
tedades @Loller111 juni 2023 21:37
Ik had toch stiekem gehoopt dat er een optie was om de S een disc-drive te geven, al zouden ze een externe drive verkopen als optie. Zo zou je makkelijk en relatief goedkoop kunnen overstappen van de One-S naar Series-S met je fysieke spellen. Meeste nieuwe spellen op de disc zijn (alleen) geschikt voor de Series-S, maar de S ondersteund geen disc. Daarnaast lijkt de Series-S meer op de One-S en dat oogt wat strakker dan de Series-X, natuurlijk zou een externe disc-drive dan wat slordiger uitzien. Een disc-drive voor de Series-S zal helaas niet gaan gebeuren omdat ze liever hun abonnementen willen verkopen, daar zitten natuurlijk wel ook veel 360 en One spellen tussen. De dev-mode voor Series-S maakt de console natuurlijk ook wel aantrekkelijk.
- peter - @LongTimeAgo11 juni 2023 20:59
Denk dat de Series S meer op 1080p gericht is, en de X op 4K. Ik zou het niet verbazingwekkend vinden als de S dan niet alles aankan als je op 4K zit. Verschil moet er wezen tussen de consoles.
Donstil @LongTimeAgo11 juni 2023 21:12
Zo'n beetje elk spel mist de "quality" OF de "60 fps" optie.
HDR is er niet of zwaar gelimiteerd in veel spellen.
Geen écht 4K in ontzettend veel spellen.

Er zitten serieuze grafische limitaties aan de Series S vs de Series X. Vooral als je een 4K tv hebt.
Kan mij niet voorstellen dat kopers van de S dit echt een belangrijk onderdeel vinden.

Anders koop je toch een X zou je zeggen.
Groningerkoek @LongTimeAgo11 juni 2023 21:27
Maar natuurlijk zijn die limitaties er.

Xbox Series X: 3.8GHz CPU, 12 TFLOPS GPU (52 CUs at 1.825GHz), 4K
Xbox Series S: 3.6GHz CPU, 4 TFLOPS GPU (20 CUs at 1.565GHz), 1440P

Dat is een wereld van verschil. Maar dat weet je toch als je de S koopt, lagere prijs en lagere kwaliteit. Prima als je op een 55" HD TV speelt, speel je echter op een 65" 4K scherm dan doe je jezelf tekort met een series S
tedades @Groningerkoek12 juni 2023 00:06
Dan heb je nog de backwards compatible spellen van Xbox One. De Series-S heeft 10GB RAM ipv 16GB van de Series-X. De One-X had 12GB RAM.
Zover ik weet draait daarom de Series-S ook alleen de One-S games; waardoor alles er ook wat minder mooi uit kan zien dan op de Series-X die de One-X variant draait.
Hulleman @tedades12 juni 2023 10:35
En ook nog eens een veel lagere bandbreedte van dat geheugen, dat is het grootste pijnpunt van die machine. Wat je zegt qua BC klopt. De series S draait de One versies van de games.
OFV 11 juni 2023 22:25
Voor 400 euro koop je een Series X op marktplaats. Met een beetje geluk van een scalper die iets te ruim ingekocht heeft. Oftewel, nieuw in doos met bon. En voor 180 euro, soms zelfs nog scherper, koop je een Series S op marktplaats. Dat is wat mij betreft echt een mega deal voor zo'n console. Helemaal als je(via omweg) gamepass erbij neemt voor 3 jaar.
iddbbi @OFV12 juni 2023 06:30
Als je een blikje rockstar energydrink koopt, krijg je een gamepass code voor 1 maand erbij.
MetalSonic 11 juni 2023 23:08
Nu nog een witte Xbox series X
ASNNetworks @MetalSonic12 juni 2023 02:01
Met 512GB :+
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 07:58
Ik vind het een hele mooie console zo, misschien ooit leuk voor erbij en die 1TB is zeker handig. Persoonlijk vind ik de meerprijs wel mee vallen, zeker als je kijkt dat Microsoft de prijs van de Xbox niet verhoogd heeft met de inflatie en Sony wel.
Lt.Kraken 12 juni 2023 10:21
Ik vind dat zwarte uiterlijk wel wat hebben. Volgens de tweakers product informatie tussen de Series X en Series S (Wit), is het enige verschil op dat moment echter de 4K ondersteuning. En dan vraag je je toch af.. is dat die meerprijs van 150 euro waard?? Of mis ik iets qua productinformatie?

Daarnaast is de opvolger ook alweer in de maak, en ik vraag me af of een investering op dit moment het uberhaupt nog waard is in de huidige Xbox generatie.. Heb momenteel een Xbox One X Scorpio, en ik zou kunnen upgraden naar een Series X, maar ik twijfel wel enigzins.. meningen?

https://tweakers.net/pricewatch/compare/1403032;1606292/
ApfelMoes 12 juni 2023 12:21
50,- extra voor 500gb meer? Wat een grap.
TheTeek 12 juni 2023 13:11
Ik heb een XSS 512GB en maak me niet zo heel druk over de opslag zolang die maar uitbreidbaar is en daarbij heb ik een Gb internet lijn. Dus geen nood als ik een spel wil spelen en m'n disk is vol, dan ruim ik wat op. Een game staat er zo weer op en anders stream ik het spel als die mogelijkheid er is.
Afgezien van het (gamepass) spellen aanbod ben ik zeer te spreken over de console. Hij is krachtig, klein van formaat en goed betaalbaar. Een witte 1TB variant zou ik nu overwegen als ik voor de keus zou staan voor deze aangekondigde prijs.

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