Microsoft komt met zwarte Xbox Series S-variant met 1TB opslag voor 350 euro

Microsoft komt met een nieuwe variant van de Xbox Series S-console. Deze krijgt een zwarte behuizing en 1TB opslag. De console wordt momenteel alleen geleverd met 512GB opslag en een wit uiterlijk. De overige specificaties zijn ongewijzigd.

Microsoft schrijft dat de nieuwe Series S-variant op 1 september uitkomt. Volgende de fabrikant gaat de console dan 350 euro kosten. Dat is 50 euro meer dan de witte Series S met 512GB opslag. De console komt beschikbaar naast de huidige variant van de Xbox Series S en de duurdere en krachtigere Xbox Series X.

Update, 22.43 uur: Een woordvoerder van Microsoft bevestigt tegenover Tweakers dat de nieuwe Xbox Series S-variant in Europa 350 euro gaat kosten. Het artikel is hierop aangepast.