Release OpenSSL 3.0 is uitgesteld tot oktober volgend jaar

OpenSSL 3.0 komt pas op zijn vroegst in het vierde kwartaal van volgend jaar uit. Dat is een vertraging van een half jaar. In de zomer van volgend jaar moet de eerste bèta van de code worden opgeleverd.

Ontwikkelaar Matt Caswell van OpenSSL beschrijft de vertraging in een voortgangsblog. Daarin staat dat de ontwikkelaars de voorgestelde deadline niet gaan redden en dat de software pas rond oktober volgend jaar moet uitkomen. Aanvankelijk had de OpenSSL 3.0 al eind 2019 af moeten zijn, maar die deadline werd verplaatst naar 'medio 2020'. Nu blijkt ook dat te ambitieus te zijn geweest. OpenSSL 3.0 wordt naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal in bèta opgeleverd. De definitieve release volgt 'in het begin van het vierde kwartaal'.

De belangrijkste verandering van OpenSSL 3.0 is de toevoeging van zogeheten 'Providers'. Er komen verschillende providers voor verschillende type encryptiealgoritmes. De default-provider implementeert de meestgebruikte algoritmes, maar er komt ook een Legacy Provider voor legacy-algoritmes en een provider voor algoritmes die met FIPS gevalideerd zijn.