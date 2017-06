Systemen van containerconcern Maersk zijn getroffen door ransomware

Logistiek concern Maersk is getroffen door een omvangrijke ransomware-aanval. Hierdoor zijn de containerterminals van dochterbedrijf APM buiten werking, waaronder die in de haven van Rotterdam. De ransomware lijkt op grote schaal toe te slaan.

Maersk bevestigt dat de it-systemen bij meerdere vestigingen en bedrijfsonderdelen plat liggen, maar noemt geen oorzaak. Een medewerker van Maersk Bombay publiceerde een foto waarin te zien is dat het om ransomware gaat. Het bedrijf doet onderzoek en belooft meer informatie vrij te geven zodra meer bekend is.

Als gevolg van de it-problemen liggen de containerterminals van APM, een dochterbedrijf van Maersk, plat. Onder andere in Rotterdam ligt het werk bij de terminals daarom stil, melden medewerkers aan RTV Rijnmond. Ook de site van APM Terminals ligt op moment van het schrijven plat. APM heeft wereldwijd 20.000 medewerkers en 64 containerterminals.

Er zijn dinsdag ook berichten over internetaanvallen op bedrijven en organisaties in Oekraïne en Rusland, niet duidelijk is of die gerelateerd zijn aan de ransomware-uitbraak bij Maersk. Volgens beveiligingsonderzoeker Ricky Gevers lijkt het om een variant van de Petya-ransomware te gaan.