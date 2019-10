Universiteit Antwerpen is getroffen door Clop-ransomware

De universiteit van Antwerpen is zaterdag getroffen door een aanval met Clop-ransomware. De aanval raakte enkele servers, maar volgens een woordvoerder zijn de databases niet aangetast. De universiteit is nog bezig met het verhelpen van de problemen.

Peter de Meyer, een woordvoerder van de universiteit, vertelt aan Tweakers dat de ransomware op zaterdagavond werd ontdekt. Vermoedelijk is de malware binnengedrongen via een oude pc. De databaseservers zijn niet getroffen, dus wetenschappelijke documenten en studentgegevens zijn niet aangetast. Ook de digitale leeromgeving Blackboard werkt nog.

Wel zijn er enkele systemen van de universiteit besmet met de ransomware. Onder andere het mediaplatform van de school ligt plat. Hierop plaatst de universiteit video's van colleges voor afwezige leerlingen. Daarnaast is onder andere het mailingsysteem waarmee de universiteit nieuwsbrieven verstuurt, buiten werking. Het betaalsysteem van de studentenrestaurants lag tijdelijk plat, maar dat is inmiddels opgelost; maandagmiddag gingen de restaurants weer open. Dit was een van de hogere prioriteiten voor de universiteit, aangezien in de restaurants niet contant betaald kan worden. "Studenten moeten wel kunnen eten."

De Meyer vertelt aan Tweakers dat het gaat om ransomware die door McAfee Clop wordt genoemd. Clop werd begin februari 2019 ontdekt en is een variant van de CryptoMix-ransomware. Clop richt zich op volledige computernetwerken, en dus niet zozeer op individuele computers. Zodra het virus is binnengedrongen in een netwerk, versleutelt het zoveel mogelijk bestanden met aes en voegt een .clop-extensie toe aan de bestandsnamen, wat dient als een indication of compromise. Wanneer de encryptie succesvol is, plaatst de ransomware een readme-bestand in het netwerk. Doorgaans bevat de readme onder andere e-mailadressen. Slachtoffers kunnen via deze adressen contact opnemen voor betaalinstructies.

De Clop-malware bevat, net als veel moderne ransomware, een geldige digitale ondertekening. Hierdoor kan bepaalde antivirussoftware het virus mogelijk niet op tijd herkennen. De ransomware probeert allereerst Windows-processen af te sluiten. Dit doet het virus om bij bestanden te komen die mogelijk worden gebruikt door dergelijke processen. Hiervoor heeft het virus een lijst met vaste hashes, waarmee het virus onder andere Steam, Microsoft Office-programma's en verschillende webbrowsers kan sluiten. Clop bevat ook een batch-bestand dat dataherstel via mogelijke shadow copies voorkomt. Momenteel is er nog geen decryptor beschikbaar voor gedupeerden.