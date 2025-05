Linksys zoekt vijf tweakers om het Velop Pro 6E wifimeshsysteem te testen

Goede wifi in huis is nog altijd geen vanzelfsprekendheid. De standaard routers die worden geleverd door internetproviders bieden vaak wisselende wifiprestaties. Soms werkt het in één keer goed, maar het wifinetwerk kan met regelmaat wegvallen of erg traag zijn, bijvoorbeeld op zolder. Een mesh-systeem kan daar een oplossing voor bieden zodat je overal in huis een goede verbinding hebt.

Linksys is al 35 jaar producent van netwerkhardware. Het maakt ook wifirouters, waaronder de Linksys Velop Pro 6E. Met dit systeem kan een tri-band Wi-Fi-6E-netwerk worden aangelegd, waarbij meerdere nodes met elkaar kunnen worden verbonden. Tweaker Partners organiseert samen met Linksys een testpanel dat de Velop Pro 6E gaat testen. Onderaan deze pagina kun je je via de poll aanmelden voor deelname aan dit panel.

Vergoot het bereik van je wifinetwerk

De Linksys Velop Pro 6E is een Wi-Fi 6E-meshrouter waarmee je volgens de fabrikant in je hele huis gigabitsnelheden moet kunnen halen. De meshrouter heeft naast 2,4GHz- en 5GHz-kanalen een 6GHz-kanaal. De toepassing van een enkele node moet het bereik in huis met minstens 800 vierkante meter vergroten, claimt Linksys. Of dit inderdaad kan worden gerealiseerd, hangt mede af van de materialen waaruit je huis is opgebouwd. Bepaalde structuren beperken het bereik, waardoor de kans bestaat dat je alsnog een extra node nodig hebt.

De Linksys Velop Pro 6E is uitgerust met de Qualcomm Wi-Fi 6E-chip. De node heeft aan de achterzijde een gigabit-wan-poort en een gigabit-lan-poort. De router heeft een wit design, zodat hij niet te veel opvalt in je interieur. Het wifikastje past met zijn afmetingen van 98mm x 95mm x 196mm prima in een boeken- of tv-kast.

Combineren van meerdere nodes

De Linksys Velop Pro 6E kan per stuk worden aangeschaft, maar ook in een dubbelverpakking of in een set van drie. Hierdoor kun je het aantal aangesloten apparaten uitbreiden of het bereik van je wifinetwerk verder vergroten. Je kunt de nodes aan elkaar koppelen via de Linksys-app. De verbonden nodes ondersteunen roaming, zodat je apparaten automatisch kunnen overschakelen op een andere node als ze erbij in de buurt zijn.

In de app kun je de Velop Pro 6E instellen en zien wat de status van de verbinding is. Op de router zelf zit alleen een klein indicatielampje dat aangeeft of er connectiviteit is. Voor overzicht kun je dus terecht in de app, waarin je ook instructies vindt voor het verbinden van meerdere nodes. Ook kun je via de app bepaalde verbonden apparaten afsluiten van het internet, bijvoorbeeld om de smartphonetijd van een kind te beperken.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en test de Linksys Velop Pro 6E

De Tweakers-community krijgt de kans om de Linksys Velop Pro 6E te reviewen. In totaal worden vijf community-leden geselecteerd voor het testpanel. Zij krijgen de hardware thuisgestuurd en na afloop mogen ze de set houden, als bedankje voor de tijd en moeite die zijn gestoken in het testen en het schrijven van een review.

