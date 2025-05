Crypto stamp morphing: tweede cryptopostzegel van PostNL flirt met Pokémon

Ongeveer een jaar geleden introduceerde PostNL de NL crypto stamp, in samenwerking met de Österreichische Post. Het betrof een unieke combinatie van een fysieke en een digitale zegel. Nu komt het Nederlandse postbedrijf met de NL crypto stamp 2, en het doet er nog een schepje bovenop met de NL crypto stamp safe.

In 2019 gaf Oostenrijkse Post (Österreichische Post) de allereerste cryptopostzegel ter wereld uit. Mirjam Verhaagen van PostNL: “Met deze technologische innovatie wilde men destijds een nieuwe generatie verzamelaars aanspreken. En dat gebeurde niet zonder succes. Verzamelaars overal ter wereld bleken open te staan voor deze vernieuwing. Tegelijkertijd boorden ze een nieuwe doelgroep aan, van mensen die alles in de blockchain verzamelen.”

Het Oostenrijkse postbedrijf mag dus worden gezien als de voorloper van cryptopostzegels. PostNL besloot om samen te werken met Oostenrijk. “De ontwikkeling van een cryptopostzegel kost veel tijd en de techniek achter de Oostenrijkse cryptopostzegel is volgens kenners de beste in de markt. Om als PostNL snel op deze markt te kunnen komen, hebben we een bewuste keuze gemaakt voor samenwerking met de Oostenrijkse Post. We werken daarin samen met Variuscards. Zij verzorgen de productie van de postzegels en regelen de technische kant, zoals het minten op de blockchain.”

Een digitale tweeling van een fysieke postzegel

De NL crypto stamp van vorig jaar is een fysieke postzegel die een gekoppelde 'digitale tweeling' heeft die is opgeslagen in de blockchain. De digitale tweeling is een non-fungible token (nft) die informatie bevat over de postzegel, zoals de waarde en de datum van uitgifte, en een unieke code die kan worden gebruikt om de authenticiteit te verifiëren. De digitale tweeling kan worden geopend met behulp van een QR-code die op de fysieke postzegel is afgedrukt. De Oostenrijkse ontwerper David Gruber maakte twee versies; een Oostenrijkse en een Nederlandse. Op beide cryptopostzegels prijkt de stierenkop, maar de Nederlandse postzegel heeft tulpjes op de achtergrond, terwijl op de Oostenrijkse edelweiss staat. Voor het uitwisselen van de digitale tweeling met anderen maken bezitters gebruik van Polygon (Matic), een cryptocurrency die werkt via het bestaande Ethereum-netwerk.

Bij introductie in 2022 in Nederland werden 140.000 stuks uitgegeven. Die zijn inmiddels uitverkocht, al ging dat niet zonder slag of stoot. Verhaagen: “Twee maanden voor de uitgiftedatum trad de zogenaamde cryptowinter in. Dat heeft uiteraard effect gehad op de verkoopsnelheid van de eerste Nederlandse crypto stamp. In het eerste kwartaal van dit jaar was hij alsnog volledig uitverkocht. Dat is voor een postzegeluitgifte met deze oplage uniek.”

Als bijvangst ziet PostNL de introductie van cryptopostzegels als waarde voor de toekomst van filatelie. “Het betekent een nieuw product dat postzegel- en cryptoverzamelaars leuk vinden en graag willen hebben.”

NL crypto stamp 2 en crypto stamp safe

Iets meer dan een jaar later komt PostNL met een nieuwe, tweede versie. Net als de cryptopostzegel uit 2022 zijn de nieuwe cryptopostzegels voorzien van de waarde-aanduiding R voor binnenlandse aangetekende post tot en met 20 gram. Elke NL crypto stamp 2 met een leeuw op de voorkant heeft opnieuw een digitale tweeling in een bepaalde kleur op de blockchain. Er zijn vijf verschillende kleuren, waarvan sommige veel vaker voorkomen dan andere. Verhaagen: “Zwart komt het vaakst voor, 39.225 keer. Groen 20.025 keer, blauw 9.975 keer, geel 5.025 keer en rood 750 keer. De rode variant is dus het meest exclusief.”

Voor de uitgifte van de NL crypto stamp 2 is PostNL niet alleen een samenwerking aangegaan met Oostenrijk, maar ook met ‘nieuweling’ Luxemburg. PostNL, POST Luxembourg en Österreichische Post brengen gelijktijdig ieder hun eigen cryptopostzegels uit. Die zijn gebaseerd op hetzelfde ontwerpconcept en hetzelfde symbool, de leeuw, maar hebben elk een andere grafische invulling en een andere land- en waarde-aanduiding.

Om de kleur van de digitale tweeling te ontdekken, moeten gebruikers de QR-code op de achterzijde scannen of code [1] en code [A] invoeren op NLcryptostamp.nl. De cryptopostzegels hebben opnieuw het formaat van een bankpas en zijn gemaakt van verstevigd papier. Aan de voorzijde van elk postzegelvel is in het midden de fysieke postzegel aangebracht. Hij kan langs de perforatieranden worden losgehaald, waarna gebruikers er een brief of brievenbuspakketje mee kunnen versturen. De kans dat dat in de praktijk gebeurt, lijkt echter zeer klein. Met de nfc-functie op een smartphone kunnen bezitters de echtheid van de postzegels controleren.

Aanvullend komt PostNL ook met de zogenaamde NL crypto stamp safe. Dat is eveneens een fysieke postzegel met een digitale tweeling, alleen kun je de nft ervan combineren met een nft van de NL crypto stamp 2 in een wallet. Het resultaat is een nieuw symbool onder de noemer ‘crypto stamp morphing’. De NL crypto stamp safe is verkrijgbaar in drie symbolen: een fopspeen, een fles en een regenboog. In combinatie met de digitale leeuw van de NL crypto stamp 2 ontstaat een unieke, nieuwe nft. Het is enigzins vergelijkbaar met het evolueren van Pokémon.

Bear market

De cryptocurrencymarkt is momenteel niet in zijn beste doen. Na de hype in 2020 en 2021 lijkt het enthousiasme bij beleggers flink getemperd. Waarom komt Post NL nu met een tweede cryptozegel? Verhaagen: “De NL crypto stamp is in de basis een gewone fysieke postzegel die je kan verzamelen of gebruiken voor het frankeren van je post. En hij kan natuurlijk altijd worden uitgegeven. Cryptoliefhebbers gebruiken deze postzegel vooral om de nft in hun wallet te zetten of om mee te handelen. Voor postzegelverzamelaars is het een gewilde bijzondere Nederlandse postzegel gebleken die ze graag in hun verzameling willen hebben. En bij een deel van de cryptoliefhebbers zien we dat ze ze verzamelen, maar er ook mee handelen, zowel in de blockchain (Open Sea) als op Marktplaats. Bovendien kost de ontwikkeling en voorbereiding van een uitgifte zoals deze veel tijd. Het is dus altijd even spannend om te zien hoe de markt er op het moment van uitgifte voor staat. Maar zoals gezegd is het in de basis een gewone postzegel.”

De toekomst van de crypto stamps

Post NL ziet een toekomst voor crypto stamps. Uit een grootschalig onderzoek onder alle landen die al een crypto-postzegel hebben uitgegeven, weet men dat 39 procent van de kopers van crypto stamps volledig nieuwe klanten zijn. 41 procent daarvan heeft ‘gaming’ als hobby. “Dit bevestigt de noodzaak om de crypto stamps te koppelen aan gamification, zoals de vijf verschillende nft-kleuren en het morphen met de crypto stamp safe.

Vanaf vandaag kun je de NL crypto stamp 2 en NL crypto stamp safe kopen. Klik op onderstaande button om er een (of meer) te bemachtigen.