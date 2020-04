Wildwestgame Desperados III verschijnt op 16 juni voor pc en consoles

Uitgever THQ Nordic brengt Desperados III op 16 juni uit. De tactische wildwestgame verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De gameplay van het spel moet doen denken aan het eerste deel uit 2001 en de games uit de Commandos-serie.

Door middel van een nieuwe trailer, die het personage John Cooper introduceert, laat THQ Nordic weten dat het spel halverwege juni uitkomt. De game is inmiddels ook vooruit te bestellen via de website van de makers. De pc-versie kost vijftig euro en de consoleversies kosten zestig euro.

De eerste Desperados-game kwam uit in 2001. Het spel is wat gameplay betreft vergelijkbaar met Commandos: Behind Enemy Lines, wat enkele jaren eerder verscheen. De nieuwe Desperados-game is geïnspireerd op die klassiekers, zeggen de makers. Nordic Games heeft sinds 2013 de rechten op de serie in handen. Desperados III is gemaakt door de Duitse ontwikkelaar Mimimi Games.