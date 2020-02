Overwatch en Diablo krijgen wellicht een eigen animatieserie

Er zijn wellicht animatieseries op komst die gebaseerd zijn op de Diablo-games en Overwatch. Dat is op te maken uit de LinkedIn-pagina van een directeur van Activision Blizzard Studios, de film- en televisiestudio van de game-uitgever.

Op de pagina zegt directeur Nick van Dyk dat hij de executive producer van Diablo is. Diablo wordt hier omschreven als een 'tv-aanpassing van het intellectueel eigendom van Blizzard Entertainment'. Volgens de informatie op Van Dyks profielpagina wordt het een serie met een animé-stijl en bevindt de show zich in een pre-productiefase bij Netflix.

Daarnaast is te lezen dat Van Dyk samen met een partner een animatieserie op basis van het spel Overwatch heeft ontwikkeld en verkocht. Bij deze mogelijke serie maakt hij geen melding van Netflix of een andere partij die de distributie of productie voor zijn rekening neemt of welke stijl de serie krijgt.

Informatie over een mogelijke release ontbreekt, net als bij de melding over de Diablo-serie. Het is onbekend wanneer Van Dyk deze informatie op zijn profielpagina heeft gezet en in hoeverre de gegevens nog actueel en correct zijn.

Het is niet de eerste keer dat er informatie over deze producties naar buiten komt. In 2018 kwam Uber Gizmo al met het bericht van de komst van een Diablo-serie op Netflix en Jeff Kaplan, de directeur van Activision Blizzard, hintte vorig jaar in een interview al op de mogelijkheid van meer content rondom Overwatch, zoals films of series.

Op Van Dyks pagina staat ook dat hij een 'ontwikkelingsstrategie' heeft ontwikkeld voor een film- en televisie-universum van Call of Duty. Twee jaar geleden kwam er al informatie van bronnen naar buiten dat Activision Blizzard Studios zou onderhandelen over het aantrekken van een regisseur voor een Call of Duty-film. Deze regisseur zou Stefano Sollima worden. Onlangs bevestigde hij echter in een gesprek met een Italiaanse website Badtaste dat hij bij dit project betrokken is en mede aan de basis van het script staat, maar dat dit project stilstaat en geen prioriteit meer lijkt te zijn voor Activision.