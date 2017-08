Een van de snelste videokaarten wegwerken in een laptop van 18mm dik, kan dat? Een paar jaar geleden zou je voor gek verklaard worden door alleen maar die vraag te stellen. Inmiddels is dit onrealistische scenario werkelijkheid geworden, want bijvoorbeeld de Asus Zephyrus GX501 die we in deze review bespreken maakt het waar. In de dunne 15,6"-laptop zit een Nvidia GeForce GTX 1080 Max-Q, met een volwaardige GP104-gpu. Dat is dezelfde gpu als in de GTX 1080-videokaart voor desktops.

Nvidia bracht vorig jaar de GTX 10-serie al naar laptops, in vrijwel ongewijzigde vorm ten opzichte van de gpu's voor desktops. Er verschenen ook al dunne gamelaptops, maar die werden met maximaal een GTX 1060 uitgerust. De GTX 1070 en 1080 waren alleen te vinden in de wat dikkere en zwaardere laptops en vaak gaat het daarbij om grote 17,3"-modellen.

Op de Computex-beurs in mei kondigde Nvidia de Max-Q-versies van de GTX 1080 en 1070 aan. Dat zijn speciale varianten met optimalisaties voor een lager stroomverbruik, wat ze geschikt maakt voor dunne laptops. Dat doet Nvidia naar eigen zeggen onder andere met een clock curve die is geoptimaliseerd om te functioneren bij een lage spanning. Daarmee lijkt Nvidia de Max-Q-gpu's te undervolten en lager te klokken, om zo een lager verbruik en minder warmteproductie te verkrijgen.

Verschillende fabrikanten hebben laptops aangekondigd die zijn voorzien van een Max-Q-videokaart. Zo maakten we in april al kennis met de Acer Triton 700 en op de Computex in mei zagen we de MSI GS63VR en de Clevo P950HR-barebone. Ook de Asus Zephyrus zagen we op de beurs in Taiwan en inmiddels is dat de eerste laptop met GTX 1080 Max-Q die daadwerkelijk verkrijgbaar is. We legden de dunne gamelaptop op de pijnbank in ons testlab en gingen ermee aan de slag in de praktijk, om te kijken of de zuinige variant van de GTX 1080 zijn naam eer aandoet.