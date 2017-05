Door Julian Huijbregts, woensdag 31 mei 2017 11:23, 7 reacties • Feedback

Niet heel lang geleden waren krachtige gamelaptops enorme bakbeesten, die je nauwelijks mee kon slepen. Een dikte van vier centimeter en een gewicht van net zoveel kilogram waren geen uitzondering als je een laptop met de snelst mogelijke gpu wou hebben. Met de komst van de Pascal-gpu van Nvidia zijn gamelaptops een stuk kleiner geworden. De 16nm-gpu's zijn veel efficiënter dan de Maxwell-chips, die nog op 28nm werden gebakken. Daardoor vereisen ze minder stroom en kunnen ze af met minder koeling.

In plaats van aangepaste mobiele versies van de gpu's uit te brengen, zoals Nvidia voorheen deed, bracht de gpu-maker de GTX 1080, 1070, 1060 en 1050 vrijwel zonder wijzigingen naar laptops. Op de Computex in Taiwan heeft Nvidia nu toch aangepaste gpu's voor laptops aangekondigd: de zogenaamde Max-Q-versies van de 1080 en 1070, die geschikt zijn voor laptops van zo'n 18mm dik. Voorheen was de GTX 1060 de snelste gpu die in laptops met die dikte werd gezet.

Je vraagt je wellicht af waarom Nvidia de aangepaste gpu's niet gewoon GTX 1080M en 1070M noemt, zoals mobiele gpu's in het verleden de M-toevoeging kregen. Voor die M-versies gebruikte Nvidia echter daadwerkelijk andere chips en dat is bij de Max-Q-versies niet het geval. Nvidia heeft de naam geleend van de NASA, die de term gebruikt voor het moment waarop de maximale aerodynamische druk wordt bereikt bij een lancering. Alle onderdelen van een raket zijn zo gemaakt dat ze dit kritieke punt kunnen overleven. Nvidia wil met de naam aangeven dat de gpu's maximaal zijn geoptimaliseerd voor de beste prestaties bij zo weinig mogelijk verbruik en warmteproductie.

Wat zijn de verschillen?

De Max-Q-versies van de GTX 1080 en 1070 hebben dezelfde gpu als hun 'gewone' tegenhanger voor laptops, en die is op zijn beurt dezelfde als de variant voor desktopvideokaarten. Volgens Nvidia is Max-Q een 'filosofie' en bestaan de aanpassingen uit optimalisaties van de chip, drivers en software.

Wellicht past Nvidia binning toe bij het uitzoeken van de chips voor Max-Q-gpu's. Door de best presterende chips uit te kiezen kan het gpu's maken die optimaal presteren als het gaat om efficiëntie. In een aankondiging spreekt Nvidia over een 'nieuwe manier' om de gpu zijn werk optimaal te laten doen, met gebruik van onder andere een clock curve die is geoptimaliseerd om te functioneren bij een lage spanning.

Nvidia lijkt de Max-Q-gpu's dus te undervolten en lager te klokken, om zo een lager verbruik en minder warmteproductie te verkrijgen. Op de beursvloer zagen we twee laptops met een GTX 1070 Max-Q, waarbij we met GPU-Z de specificaties konden bekijken. De videokaart in de MSI GS63VR is geklokt op 1100MHz met een boost naar 1266MHz en in de Clevo P950HR-barebone staan de snelheden respectievelijk op 1215MHz en 1379MHz.

De kloksnelheden kunnen dus per laptop verschillen, maar in beide gevallen is die lager dan bij de reguliere GTX 1070 in laptops, waarbij Nvidia een referentiesnelheid van 1442MHz en een boost naar 1655MHz opgeeft. Overigens zeggen de opgegeven snelheden bij Pascal-gpu's niet altijd evenveel; in de praktijk boosten de gpu's vaak verder dan de opgegeven waarde, mits de koeling het toelaat.

Nvidia stelt dat de Max-Q-gpu's ook optimaal werken door gebruik te maken van aangepaste Game Ready-drivers, waarbij voor specifieke games afstellingen worden gemaakt. Misschien verschillen de prestaties van de gpu's dus per game. Tot slot stipt de gpu-maker aan dat fabrikanten die Max-Q-laptops maken, daarvoor geavanceerde koelmethodes inzetten. Hoe groot de besparing in verbruik van al deze maatregelen is ten opzichte van de gewone GTX-gpu's, maakt Nvidia niet bekend.

Prestaties

Nvidia doet dus geheimzinnig over de specificaties en datzelfde geldt voor de prestaties. Nvidia toont alleen eigen cijfers waarbij de GTX 1080 Max-Q vergeleken wordt met een dunne laptop die over een GTX 1060 beschikt. Gemiddeld is de nieuwe gpu dan ongeveer 1,7x zo snel. Dat geldt overigens voor benchmarks die in 4k-resolutie gedraaid worden. Nvidia vergelijkt de GTX 1080 Max-Q met de GTX 1060, omdat laatstgenoemde tot nu toe de krachtigste gpu was die in dunne gamelaptops te vinden was.

Hoewel Nvidia's cijfers een idee geven van de prestaties, zijn we benieuwd naar wat het verschil is tussen een gewone GTX 1080 en 1070 in laptops, en de Max-Q-versies. Op de stand van Clevo troffen we de nieuwe P950HR-barebone aan en waren we in staat om 3DMark Fire Strike te draaien. De laptop was voorzien van een Core i7-7700HQ en de GTX 1070 Max-Q.

In 3DMark maakt de Max-Q-gpu indruk. Hij is nauwelijks langzamer dan de gewone 1070 in de Medion-laptop. Dat is opvallend, want toen we met GPU-Z naar de specificaties van de gpu keken, zagen we een kloksnelheid van 1215MHz en een boost naar 1379MHz. Dat is beduidend langzamer dan de normale 1070 voor laptops. Bovendien is die Medion een dikker model, dat beter warmte kan afvoeren.

Deze enkele en snel uitgevoerde test geeft niet genoeg informatie om conclusies te trekken. Vermoedelijk klokt ook de Max-Q-gpu hoger dan zijn opgegeven boostsnelheid. Diezelfde eigenschap hebben de gpu's uit de GTX 10-serie in hun uitvoeringen voor gewone laptops en desktops. Wellicht gaat de kloksnelheid van de Max-Q-versie bij langer gebruik omlaag en is hij in de praktijk niet altijd zo snel. Ook zouden de prestaties in games door de aangepaste drivers anders kunnen zijn dan in deze synthetische benchmark. Desondanks zijn de prestaties veelbelovend en misschien is het verschil met dikkere GTX 1070-laptops dus klein.