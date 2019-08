Bèta Windows 10 schakelt bij 2-in-1's niet automatisch over naar Live Tile-menu

Microsoft heeft buildversie 18970 van de Insider Preview van Windows 10 in de fast ring vrijgegeven. De belangrijkste wijziging betreft wijzigingen bij de tabletmodus. Bij convertible laptops verschijnt het Live Tiles-menu niet meer automatisch op volledige schermgrootte.

Wie een 2-in-1-convertible laptop in tabletstand zet en als Insider-gebruiker Windows 10 18970 draait, krijgt volgens Microsoft voortaan de 'vertrouwde desktopervaring zonder onderbreking'. Momenteel is het zo dat bij het zetten van een convertible in de tabletstand of het loskoppelen van een toetsenbord, Windows 10 automatisch overschakelt naar een schermvullende weergave van het startscherm met tegels. De desktopweergave is er bij de tabletmodus ook, maar die is geoptimaliseerd voor touchscreengebruik.

De tabletmodus is bij buildversie 18970 van de Windows 10 Insider Preview nog wel aanwezig maar bij convertiblelaptops blijft de desktopweergave dus aanwezig, ook als de 2-in-1 als tablet gebruikt wordt. Gebruikers die toch het tegelmenu fullscreen willen zien, moeten dat handmatig aangeven met de startknop of de Windows-toets.

Microsoft heeft de desktopweergave bij de tabletmodus zo aangepast door onder andere de ruimte tussen items op de taakbalk groter is voor touchbediening. Verder is het invoerveld voor zoeken op de taakbalk vervangen door een zoekicoon, verschijnt het virtuele toetsenbord automatisch bij het tappen op tekstinvoervelden en is de layout van de verkenner geoptimaliseerd voor touchbediening.

Een andere aanpassing bij build 18970 is dat gebruikers bij het opnieuw instellen van hun pc via Systeemherstel, gebruikers Windows-bestanden kunnen downloaden voor de herinstallatie. Die 'cloud'-optie is in aanvulling op de bestaande mogelijkheid om met lokale bestanden Windows opnieuw te installeren. Microsoft benadrukt dat via de downloadoptie dezelfde build, versie en editie van Windows 10 geïnstalleerd wordt als de gebruiker al draait.

De overige wijzigingen zet Microsoft op een rij in een blogpost. Het gaat om een testversie van Windows 10 die in de eerste helft van 2020 moet verschijnen.