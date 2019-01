Xiaomi presenteert 130 euro kostende smartphone met 48-megapixelcamera

Xiaomi heeft de Redmi Note 7 gepresenteerd, een smartphone die momenteel omgerekend ongeveer 127 euro kost. De telefoon heeft een 48-megapixelcamera aan de achterkant. Het gaat vermoedelijk om de eerder aangekondigde Sony IMX586.

De camerasensor van de Redmi Note 7 heeft een grootte van ongeveer 1/2", terwijl de pixels zelf een grootte van 0,8 micron hebben. Hij kan standaard de informatie van vier pixels in de quadbayer-lay-out combineren; in plaats van afwisselend pixels met verschillende kleurfilters, heeft de sensor clusters van vier pixels met dezelfde kleurfilter. De software kan die combineren tot een 12-megapixelfoto. Huawei past die techniek toe op de P20 Pro en Mate 20 Pro van vorig jaar. Bij de 48-megapixelcamera zit een 5-megapixelsensor om diepte in te schatten en de achtergrond te vervagen.

De lcd heeft een diagonaal van 6,3", een oppervlakte van ongeveer 97 vierkante centimeter en een resolutie van 2340x1080 pixels. Hij heeft een ronde inkeping voor de frontcamera. De telefoon is 159x75mm groot en 8,1mm dik. In die behuizing met glazen achterkant zit een 4000mAh-accu. Aan de bovenkant is de 3,5mm-jack te vinden. Aan de onderkant zit een usb-c-poort met Qualcomm Quick Charge 4-ondersteuning. De soc is een Snapdragon 660, eveneens van Qualcomm.

De goedkoopste configuratie, die 999 yuan oftewel rond 127 euro kost, heeft 3GB lpddr3-geheugen en 32GB emmc-opslag. De duurste versie heeft 6GB en 64GB en kost omgerekend tegen 180 euro. De telefoon komt volgende week uit. Over een release in de Benelux is niets bekend. De Note 7 is de eerste smartphone die Xiaomi uitbrengt onder de naam van submerk Redmi. Xiaomi heeft al jarenlang een serie budgettelefoons die Redmi heten, maar dat is nu een apart merk dat prominent achterop staat.