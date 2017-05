Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 18:32, 12 reacties • Feedback

Facebook gaat komend jaar drieduizend mensen aannemen om sneller te kunnen reageren op meldingen van ongewenste posts, zoals video's en live video's. Zulke posts bleven afgelopen weken bij diverse incidenten langer staan dan directeur Mark Zuckerberg zou willen.

Volgens Zuckerberg moet het vergroten van het team dat op meldingen reageert van 4500 naar 7500 ervoor zorgen dat Facebook dergelijke posts en video's met onder meer geweld en dreigingen met zelfmoord sneller opmerkt en actie onderneemt. Soms wil het sociale netwerk die posts verwijderen, in andere gevallen gaat het om het inlichten van autoriteiten.

Facebook kreeg afgelopen weken te maken met enkele incidenten, waarbij video's langer bleven staan dan Zuckerberg had gewild. Rond Pasen postte een Amerikaan een video van hoe hij een 74-jarige man vermoordde in een video die ongeveer drie uur lang online stond, terwijl vorige week een Thai de moord op zijn 11 maanden oude dochtertje livestreamde voor hij zichzelf van het leven beroofde. De Thaise video's bleven bijna 24 uur staan. Een dag later livestreamde een Amerikaan zijn zelfmoord via Facebook.