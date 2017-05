Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 17:57, 3 reacties • Feedback

De Amerikaanse processorontwerper Qualcomm zou volgende week zijn nieuwe soc Snapdragon 660 willen presenteren. Volgens geruchten zou het gaan om de eerste soc voor midrange-smartphones met Kryo-processorkernen van Qualcomm zelf.

Qualcomm heeft Chinese media uitgenodigd voor een bijeenkomst volgende week dinsdag en Anzhuo speculeert dat het gaat om de Snapdragon 660. Dat ligt voor de hand, omdat Qualcomm dit jaar met de Snapdragon 835 al een high-end soc op de markt heeft gebracht, maar een opvolger voor de Snapdragon 650 en 652 is er nog niet. De uitnodiging vermeldt niet waarover de bijeenkomst gaat.

Volgens geruchten is de Snapdragon 660 een soc met acht Kryo 280-processorkernen. Dat is een door Qualcomm aangepaste variant van ARM's Cortex A73-microarchitectuur. De gpu zou een Adreno 512 zijn, terwijl de soc ook lpddr4-geheugen zou ondersteunen op 1866MHz, iets dat met de huidige 600-serie socs nog niet mogelijk is. Qualcomm zou de 660 op een 14nm-procedé laten maken, terwijl Samsung de Snapdragon 835 produceert op 10nm.

Als Qualcomm de Snapdragon 660 presenteert, zal die vermoedelijk snel in smartphones verschijnen. De Amerikaanse processormaker heeft in de 600-serie verder de 626 als nieuwe soc in het assortiment, een licht aangepaste versie van de 625 die onder meer in de Moto Z Play en Lenovo P2 zit.