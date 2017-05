Door Bauke Schievink, zondag 7 mei 2017 11:54, 13 reacties • Feedback

Platenmaatschappij Warner en YouTube hebben een overeenkomst gesloten over het uitbetalen van royalties bij muziekstreams. Daarmee kan de videosite muziek blijven streamen van artiesten die bij Warner zijn aangesloten, alhoewel de platenmaatschappij zich nog steeds beklaagd over piraterij.

Dat meldt Variety, op basis van een intern document dat door Warner is opgesteld en bedoeld was om gecirculeerd te worden onder werknemers. De platenmaatschappij meldt dat het onder moeilijke omstandigheden een deal heeft gesloten met YouTube over licentiekosten voor muziek. In een reactie aan Recode laat YouTube zelf weten dat het blij is met de overeenkomst die het met Warner heeft gesloten.

In het document stelt Warner verder dat het bezorgd blijft over piraterij. Volgens de platenmaatschappij geven de 'Safe Harbor'-wetten YouTube een sterke onderhandelingspositie, omdat muziek zonder deal ook te vinden zou zijn op de videosite. Daardoor is er eigenlijk geen sprake van een eerlijke onderhandeling, aldus Warner. De platenmaatschappij merkt ook op dat de deal die met YouTube is gesloten, van kortere duur is dan gebruikelijk. Daardoor heeft het bedrijf meer 'mogelijkheden', wat waarschijnlijk verwijst naar het stopzetten van de overeenkomst.

Grote platenmaatschappijen klagen al langer dat YouTube te weinig doet om piraterij op de videosite te bestrijden. Desondanks zijn er deals gesloten met de meeste grote labels. Of andere grote partijen, zoals Sony en Universal, hun overeenkomsten met YouTube ook gaan verlengen, moet nog blijken uit onderhandelingen.