woensdag 5 april 2017

YouTube heeft zijn dienst voor het kijken naar live-tv uitgebracht in de Verenigde Staten. De dienst kost 35 dollar per maand en geeft gebruikers toegang tot vier grote netwerken en meer dan dertig zenders. Programma's zijn bovendien doorzoekbaar.

YouTube kondigde de komst van de dienst begin maart aan en het Google-dochterbedrijf heeft de betaalde dienst woensdag live gezet in enkele Amerikaanse steden. Behalve toegang tot live tv heeft de dienst ook een 'cloud dvr' om programma's voor maximaal negen maanden op te slaan en terug te kijken. De vier grote netwerken waarmee de videosite een overeenkomst heeft zijn NBC, FOX, CBA en ABC.

Gebruikers zullen ook toegang hebben tot shows en films die voorheen exclusief waren voor YouTube Red. Deze dienst was al beschikbaar en kostte 10 dollar per maand, waarmee reclames werden verwijderd, gebruikers toegang krijgen tot Red content en individuele video's konden opnemen. YouTube TV geeft gebruikers weliswaar toegang tot de video's van Red Originals, maar bijvoorbeeld het reclamevrij kijken is geen onderdeel van YouTube TV.

De dienst biedt geen kanalen aan van het netwerk Viacom, zoals Comedy Central of MTV. Ook CNN, AMC Networks, Discovery Communications en Time Warner ontbreken in het aanbod. Een andere beperking is het feit dat American football van de NFL wel beschikbaar is op de tv en de pc, maar niet op mobiele apparaten. Dit komt omdat Verizon voor mobiele apparaten de exclusieve streamingrechten heeft. Het is onbekend of YouTube plannen heeft om de dienst ook in andere landen uit te brengen.