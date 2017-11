Detailhandel Nederland: nieuwe betaaldiensten leiden tot hogere kosten

Volgens belangenorganisatie Detailhandel Nederland brengen nieuwe betaaldiensten, zoals Apple Pay en Android Pay, hogere kosten voor winkeliers met zich mee, die uiteindelijk bij de consument terechtkomen. Dit zou het gevolg zijn van nieuwe EU-regels.

De organisatie meldt dat de nieuwe richtlijn betalingsdiensten, ook wel de Payment Service Directive 2 genoemd, met zich meebrengt dat meer aanbieders dan de traditionele partijen betaaldiensten mogen leveren. Omdat dit volgens Detailhandel Nederland 'geen nieuwe betaalmiddelen zijn, maar creditcardtransacties in een nieuw jasje', heeft dit tot gevolg dat de kosten voor winkeliers stijgen. In plaats van een vast bedrag, zoals bij pinbetalingen, geldt voor creditcardbetalingen dat winkeliers een percentage moeten afdragen. Dit zou een stuk hoger uitvallen.

Deze kosten worden volgens de organisatie uiteindelijk in consumentenprijzen opgenomen, wat tot hogere prijzen leidt. Momenteel zou het aandeel van creditcardbetalingen in Nederland nog vrij laag zijn. Detailhandel Nederland wil dat er een toezichthouder komt die de gevolgen voor de Nederlandse situatie in de gaten houdt. Uit de berichtgeving komt niet naar voren welke bevoegdheden deze toezichthouder zou moeten hebben.

De nieuwe richtlijn werd een jaar geleden aangenomen en lidstaten hebben vanaf dat moment twee jaar de tijd om de wetgeving om te zetten in nationaal recht, waardoor de regels in 2018 van kracht worden. Volgens de EU zijn de nieuwe regels nodig omdat 'innovatieve aanbieders' niet goed te vatten waren in de regels van de voorgaande richtlijn. Onder de nieuwe regels mogen aanbieders betaalgegevens opvragen bij klanten en moeten klanten hier eerst toestemming voor geven. Financieel toezichthouder AFM waarschuwde eerder dat dit stelsel ook gevoelig is voor misbruik.