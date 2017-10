Gebruikers Bancontact-app kunnen contactloos betalen in winkels

De Belgische Bancontact-app heeft ondersteuning gekregen voor contactloos betalen. Daardoor kunnen gebruikers van de Android-versie van de app in winkels betalen door de telefoon tegen de betaalautomaat in winkels aan te houden.

De update kwam deze week, blijkt uit de listing van Bancontact in de Play Store. De app werkt met elke kaart die gebruikers in Bancontact registreren. Een pincode is vereist voor betalingen boven 25 euro, maar onder dat bedrag is het invoeren van een code geen vereiste. Het werkt op elke betaalterminal die contactloos betalen ondersteunt.

Contactloos betalen vereist de aanwezigheid van nfc in een smartphone. Veruit de meeste recente Android-smartphones hebben zo'n nfc-chip aan boord, maar vooral in goedkopere modellen ontbreekt de chip wel eens. Apples iPhones hebben ook een nfc-chip, maar die kunnen ontwikkelaars niet gebruiken voor betalingen; Apple ondersteunt daarmee alleen betalingen via het eigen systeem Apple Pay, dat nog geen ondersteuning heeft in de Benelux.

Het is de eerste keer dat klanten van alle banken contactloos kunnen betalen, zegt Datanews. Sinds dit voorjaar kunnen klanten van BNP Paribas en KBC wel contactloos betalen via Android Pay en de Belfius-app had het ook al aan boord.