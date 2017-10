Nederlands bedrijf zet machine learning in voor juridische bot

Het Nederlandse bedrijf JuriBlox Labs heeft een autonoom programma ontwikkeld dat machine learning gebruikt om geheimhoudingsverklaringen te analyseren. De bot kan de gebruiker helpen bij de keuze of een nda ondertekend moet worden of niet.

De juridische bot, met de naam NDA Lynn, kan documenten met de formaten doc, docx en pdf analyseren. De dienst doorloopt elf verschillende stappen voor de analyse en herkent patronen in de tekst voor de nda, oftewel non-disclosure agreement. Vervolgens rolt er een advies uit over de aanvaardbaarheid van de geheimhoudingsverklaring en of deze ondertekend zou moeten worden. De dienst geeft een percentage voor het vertrouwen in het eigen advies en brengt het onder in categorieën, zoals 'dealbreakers' en andere aangetroffen problemen. De bot houdt het bij een enkele analyse en converseert niet met de gebruiker, zoals chatbots doen.

NDA Lynn is het eerste project van JuriBlox Labs, een experimentele tak van JuriBlox die zich richt op automatisering van de juridische sector. Het bedrijf neemt de nda als eerste project, omdat dit een van de meestgebruikte juridische standaarddocumenten is. De geheimhoudingsverklaring is voor de ontvanger vaak ondoorzichtig vanwege de juridische complexiteit en het laten analyseren ervan door een expert kost tijd. "Dit zorgt voor een hoge prijs die juristen vragen om het door te nemen, terwijl dat voor de gemiddelde zakenman moeilijk te bevatten is, aangezien die gewoon wil horen of hij moet tekenen", aldus Arnoud Engelfriet van JuriBlox. Tegelijkertijd is het een afgebakend document, met standaardpassages die eenvoudig te herkennen zijn en dat zich zich hierdoor relatief makkelijk leent voor automatische analyse.

NDA Lynn is gratis als de bot informatie in documenten mag analyseren om de dienst te verbeteren; anders moet 45 euro betaald worden. De machinelearningalgoritmen zijn getraind op 80 procent van 304 brondocumenten, door gebruik te maken van het machinelearningplatform van BigML. De overige 20 procent wordt gebruikt voor evaluatie. Een eerste support vector machine van het systeem verdeelt de zinnen in nda's op basis van onderwerp en een tweede groepeert de onderwerpen en kwalificeert ze. Zo kan het systeem concluderen dat onderdelen van de nda te strikt of juist te breed geformuleerd zijn. Engelfriet beschrijft zijn werk aan de bot in een paper met de titel Creating an Artificial Intelligence for NDA Evaluation.

JuriBlox heeft plannen voor meer experimentele diensten. Engelfriet: "Zo zoeken we naar andere standaardcontracten die ook een Lynn kunnen krijgen, en willen we diensten als deze integreren in bijvoorbeeld Salesforce of Slack zodat je met één knop vanuit je eigen omgeving kunt zien of je iets moet tekenen of niet." De ict-jurist verwacht niet dat een kunstmatige intelligentie op den duur de advocaat gaat vervangen, maar wel dat deze repetitief werk kan overnemen. Dankzij het herkennen van patronen en het zoeken naar verbanden kan een ai volgens hem een rol spelen in de juridische sector, zoals bij het screenen van standaardcontracten of het doorspitten van grote dossiers bij een overname. "Als juristen standaardwerk handmatig blijven doen dan fietsen Lynn en haar collega's je direct voorbij. Maar er is ruimte genoeg voor creatief uniek werk dat geen robot ooit kan."