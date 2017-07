Apple voegt PayPal-ondersteuning toe aan iTunes en App Store in Nederland

Sinds woensdag kunnen gebruikers met PayPal betalen voor aankopen in de App Store en in iTunes. Klanten in Nederland kunnen PayPal als betaalmethode selecteren op hun iPhone, iPad, iPod touch en Mac, en in iTunes op de pc.

Nederlandse gebruikers kunnen bij hun Apple-accountinstellingen aangeven dat ze PayPal willen gebruiken als betaalmethode. Toekomstige aankopen worden dan via het PayPal-account in rekening gebracht en gebruikers kunnen PayPal OneTouch inzetten voor aankopen via Apple tv en Apple Watch.

Apple volgt daarmee Google, dat al in 2014 de optie aan de Play Store toevoegde om met PayPal te kunnen betalen. Tot nu toe konden consumenten alleen creditcards en iTuneskaarten gebruiken om aankopen te doen in de App Store en iTunes. Tot 28 april ondersteunde de App Store en iTunes de betaalmethode ClickandBuy nog, maar die dienst is inmiddels gestopt. Naast Nederland accepteert Apple in Canada en Mexico PayPal-betalingen.