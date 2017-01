Door Olaf van Miltenburg, maandag 30 januari 2017 08:55, 22 reacties • Feedback

De entertainmentindustrie en internetaanbieders hebben het einde van het 'six strikes'-programma aangekondigd. Meer dan vier jaar geleden werd dit 'opvoed'-programma ingesteld, waarbij isp's illegale downloaders maximaal zes keer waarschuwden.

Een reden voor het stoppen met het Copyright Alert System geeft het Center for Copyright Information niet. In deze organisatie waren de vertegenwoordigers van de filmindustrie, de MPAA, de muziekindustrie, de RIAA, en vijf grote internetaanbieders, AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable en Verizon, verenigd.

Het beleid bestond uit het geven van maximaal zes waarschuwingen als illegaal downloaden werd geconstateerd. Als een downloader hier geen gehoor aan gaf, kon de isp vrijwillig besluiten de internetsnelheid te verlagen of af te sluiten. Volgens Torrentfreak zijn er geen cijfers over hoe vaak dit gebeurde of andere statistieken die een indicatie van de effectiviteit kunnen geven.

De deelnemers spreken toch van 'vooruitgang', mogelijk gemaakt door het samenwerken van de entertainmentindustrie en internetsector. "CAS is erin geslaagd veel mensen te scholen op het gebied van de beschikbaarheid van legale content en onderwerpen die geassocieerd worden met online inbreuken."

Het beleid werd in 2012 ingevoerd en werd als een voorbeeld gezien hoe de sector zelf een programma tegen piraterij in kon stellen. Voorafgaand was in Frankrijk jarenlang sprake van een three-strikeswet, maar deze is inmiddels grotendeels teruggedraaid. In het Verenigd Koninkrijk is in 2010 een wet aangenomen voor een three-strikesprogramma. De Britse isp's staan op het punt hiermee te beginnen.