Door Paul Hulsebosch, zondag 29 januari 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Samengevat Resident Evil 7: Biohazard is een betere game dan zijn voorganger, maar zeker niet perfect. In RE7 is sfeer belangrijker dan steeds weer worden opgeschrikt. De momenten waarop het spannend wordt zijn spaarzaam, maar juist daardoor is de game eigenlijk spannender dan zijn voorganger. Bovendien is de opzet simpel gehouden. Hier geen skill trees en questlines. Je doel is helder en je moet het zien te bereiken met minimale middelen. Alleen slim gebruikmaken van de schaarse middelen kan je redden. Capcom heeft een goed verhaal en prima dialogen verweven door een afwisselende campagne. De keuze om voor de campagne een kleine locatie en een beperkte set personages te kiezen, pakt uitstekend uit. Goed is verder hoe Capcom een redelijk lineaire campagne afwisselend weet te houden door je steeds op de juiste momenten nieuwe middelen en uitdagingen te bieden. Helaas is het totaalbeeld niet zo mooi als het lijkt. Wie niet in virtual reality speelt, zal zien dat de grafische kwaliteit te wensen overlaat. Bovendien zijn de vele bossfights niet goed uitgebalanceerd. De piek ligt ergens in het midden en niet aan het einde. Wat ook niet helpt, is dat de tegenstanders die je buiten de bosses om tegenkomt weinig uitdaging bieden. Er is een hogere moeilijkheidsgraad, maar die speel je pas na een eerste doorloop vrij, en de game heeft te weinig te bieden voor een tweede doorloop. Resident Evil 7 doet alles bij elkaar denken aan de beste games uit de serie. Helaas weet de game net niet helemaal het niveau van die oude delen te bereiken. Pluspunten Verhaal en dialogen

Sfeer

Keuzestress Minpunten Bossfights

Weinig uitdaging

Uiterlijk Eindoordeel Prijs bij publicatie: € 38,39 Verkrijgbaar vanaf: € 52,95 Geteste uitvoering: Resident Evil 7 Biohazard, PlayStation 4

Gespeeld op: PlayStation 4 en PlayStation VR

Ook beschikbaar voor: Windows en Xbox One

Resident Evil heeft niet alleen een lange, maar ook een gevarieerde geschiedenis achter de rug. Een geschiedenis die de serie een enigszins bedenkelijke reputatie heeft bezorgd. De oudste delen van de serie hebben een goede naam, maar de meest recente delen niet. Zeker Resident Evil 6 viel slecht bij de fans, voornamelijk doordat Capcom er een halfbakken actiegame van maakte. Dat probeert de uitgever met Resident Evil 7: Biohazard te herstellen.

En er is nog iets dat opvalt aan dit nieuwe deel. Resident Evil is van oorsprong uiteraard een Japanse game, maar in het thuisland heeft hij een andere naam dan hier. Wat in de westerse wereld als Resident Evil te boek staat, heet in het land van de rijzende zon Biohazard. In deze zevenentwintigste game uit de serie komen beide namen voor het eerst samen. Bij ons als Resident Evil 7: Biohazard, daar als Biohazard 7: Resident Evil. Het geeft al een beetje de intentie van Capcom aan. Ook bij de uitgever was men ontevreden over RE6. Topman Jun Takeuchi gaf vooraf te kennen dat hij een andere koers wilde, en dat RE7 'gestript' moest worden. De serie moest terug naar de basis, naar de koers van de oude games. Minder actie, meer suspense.

Lekker simpele opzet

Wie de geschiedenis van de serie kent, zal de hand van Takeuchi direct herkennen. De opzet van de nieuwe game is inderdaad opvallend eenvoudig. Je maakt kennis met een geheel nieuwe cast, die geen enkele link heeft met de voorgaande games uit de serie. Je kruipt in de huid van Ethan Winters, een onopvallend iemand in onopvallende kleren en met een onopvallende auto. Veel kom je over Ethan niet te weten. Dat hoeft ook niet, want je bekijkt de wereld door zijn ogen. Het gaat dus vooral om zijn omgeving. Die omgeving is beperkt in schaal, en dat is een kenmerkend verschil met de laatste games.

Gameplay van Resident Evil 7: Biohazard.