Ubisoft beschuldigt Nederlandse minderjarige in rechtszaak tegen ddos-aanbieders

Ubisoft heeft meerdere minderjarigen uit verschillende landen voor de rechter gedaagd wegens het aanbieden van een Rainbow Six Siege-ddos-dienst. Een van de beklaagden is een jongen uit Hoogwoud, Noord-Holland, die onder de bijnaam BenjaminStrike handelde.

Volgens rechtbankpapieren gaat het om vijf personen, uit Duitsland, Nigeria, Nederland en eentje waarvan de herkomst onbekend is. Ze zaten achter de domeinen SNG.one, r6ddos.com, r6s.support en stressed-stresser-stressing-stressers.com. De domeinen waren niet alleen gericht op het spel, maar in de opties voor de aanvallen zitten ook verwijzingen naar Rainbow Six Siege. Daarnaast worden Fortnite, FIFA 20 en Modern Warfare 4 genoemd. De kosten waren 11 dollar per maand of eenmalig 300 dollar. De genoemde Nederlander is niet de eerste Nederlander die Ubisoft in het vizier heeft als het gaat om het bestrijden van valsspelen in Rainbow Six Siege.

De aanklacht is ingediend in de Amerikaanse staat Californië en is onderdeel van een Ubisoft-offensief tegen ddos-aanvallen dat het bedrijf in september van vorig jaar aankondigde. De Franse gameuitgever wil financiële compensatie voor de geleden schade en de gemaakte kosten. Naast het aanspannen van rechtszaken heeft Ubisoft ook bans uitgedeeld, anti-ddos-maatregelen geïmplementeerd, het aantal wedstrijden per server verminderd en personeel ingezet om servers te monitoren.

Rainbow Six Siege zou door een grote update populair zijn bij ddos-gebruikers. Deze update zou de spelersranglijsten van de game gereset hebben, waar velen het niet mee eens waren. Een ddos-aanval op een server middenin een potje, met als gevolg dat iedereen behalve de aanvaller vertrekt, leidt ertoe dat de aanvaller als winnaar uit de bus komt. Dit om zijn of haar oude ranking weer terug te krijgen.