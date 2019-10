Japan gaat NASA helpen met het ontwikkelen van de Lunar Gateway

De Japanse ruimtevaartorganisatie gaat een samenwerkingsverband aan met NASA voor het bouwen van de Lunar Gateway. Dat is een ruimtestation dat in een baan om de maan moet draaien, en als basis voor maanlandingen kan worden gebruikt.

Het Japan Aerospace Exploration Agency, het Japanse equivalent van de NASA, heeft een statement vrijgegeven waarin zij bevestigen mee te zullen doen aan de Lunar Gateway. Overigens had de ruimtevaartorganisatie eerder al zijn intentie uitgesproken om mee te doen aan het project. Als partner van NASA gaat Japan zich bezighouden met technische ondersteuning, waarbij onder meer accu's, airconditioning en zuurstofsystemen worden geleverd, zo meldt The Japan Times.

Japan heeft nog niet bevestigd dat het ook gaat bijdragen aan de bouw van de Lunar Gateway. De ruimtevaartorganisatie zou bezorgd zijn om de kosten en hier pas in een later stadium over willen beslissen.

De Lunar Gateway is een voorstel van NASA om een equivalent van het internationale ruimtestation te bouwen die in een baan om de maan moet worden gebracht. Astronauten zouden daar dan kunnen verblijven, en de Gateway als uitvalsbasis voor maanlandingen kunnen gebruiken. Ook zou het station gebruikt kunnen worden op doorreis naar Mars; vanaf de Lunar Gateway zou een reis naar Mars in 300 tot 400 dagen voltooid kunnen worden.