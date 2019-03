'Malafide code in advertenties in Android-apps zuigt accu en databundel leeg'

Malafide code die videoadvertenties onzichtbaar achter banners laat draaien, zorgt er in Android-apps soms voor dat de accu sneller leegloopt en de databundel zwaar wordt belast. Deze methode om advertenties in apps te kapen, werd ontdekt door fraudeopsporingsbedrijf Protected Media.

Hoewel de malafide videoadvertenties verborgen blijven achter legitieme advertenties, leveren ze de fraudeurs wel inkomsten op. Ze starten namelijk automatisch en worden vervolgens geregistreerd als 'afgeleverd en bekeken'. De app-ontwikkelaar krijgt nog steeds zijn aandeel van de in-app advertentie, maar die inkomsten vallen vaak in het niet bij wat de verborgen video’s de fraudeur opleveren. Het zou gaan om ettelijke tientallen miljoenen euro’s per maand.

Uit onderzoek van Protected Media en vaststellingen van journalisten van nieuwssite BuzzFeed News kwam het Israëlische bedrijf Aniview naar voren als een van de spelers die bij de advertentiefraude zijn betrokken. Aniview heeft kantoren in New York en biedt een technologieplatform voor videoadvertenties aan. Het bedrijf ontkent echter elke betrokkenheid bij de fraude en zegt dat de banners door een criminele, maar onbekende derde partij gekaapt zijn geweest. Aniview heeft het kapen van de banners naar eigen zeggen intussen onmogelijk gemaakt en is een onderzoek begonnen. Gedupeerde klanten zijn volgens het bedrijf op de hoogte gesteld.

Een app-ontwikkelaar die anoniem wil blijven, vertelt aan BuzzFeed News dat hij vooral bezorgd is om de reputatie van zijn app. "Ik lig er niet zo wakker van dat ik word belazerd. Het is veel vervelender voor de gebruikers van de app, bij wie de accu sneller leegloopt en het datagebruik sterk stijgt. Dat maakt me pas echt kwaad". De fraude met videoadvertenties is ook slecht nieuws voor de bedrijven die de reclame verkopen. De banners worden goedkoop opgekocht en vervolgens ingevuld met dure videoadvertenties, wat deze vorm van fraude voor criminelen erg aantrekkelijk zou maken.