Gigaset toont budget-smartphones met verwisselbare accu en draadloos laden

De Duitse fabrikant Gigaset heeft de GS3 en GS4 gepresenteerd, twee smartphones met verwisselbare accu's en ondersteuning voor draadloos laden met een snelheid tot 10W. Er verschijnen weinig smartphones met verwisselbare accu.

Bij de kleinere van de twee, de GS3, is het bovendien mogelijk om achterkantjes te kopen voor vier euro per stuk, aldus Gigaset. Dat was vroeger gebruikelijker met telefoons, maar er is vrijwel geen moderne smartphone waarbij de achterkant verwisselbaar is.

Beide budgetsmartphones komen dit najaar uit en hebben meerdere camera's en een vingerafdrukscanner op de achterkant en een scherm met inkeping voor de frontcamera aan de voorkant. De GS3 heeft een 720p-scherm, bij de GS4 gaat het om 1080p. De GS4 is bovendien de vijfde Gigaset-smartphone die het predikaat 'Made in Germany' meekrijgt, vanwege de fabricage in de Duitse stad Bocholt. Beide telefoons komen in november uit. De GS3 kost 179 euro, de GS4 229 euro.