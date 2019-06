Titel Star Wars Jedi: Fallen Order Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Respawn Entertainment Uitgever Electronic Arts Releasedatum 15 november 2019

Toen Electronic Arts in 2016 bekendmaakte Star Wars-games te gaan maken, werd ook meteen bevestigd dat Respawn Entertainment een van de studio's zou zijn die aan de slag ging met de begeerde licentie. Battlefront II van DICE verscheen weliswaar eerder, maar Star Wars-fans hielden de ogen continu open in de hoop iets te zien van het project van Respawn. Afgelopen voorjaar, tijdens de Star Wars Celebrtion in Chicago, werd Star Wars Jedi: Fallen Order dan eindelijk onthuld en werd duidelijk waar de game om zou draaien. Nu, op EA Play in Los Angeles, toonden de makers voor het eerst gameplay van het actiespel.

Star Wars Jedi: Fallen Order draait om Cal Kestis, een Jedi Padawan. Cal vocht in de Clone Wars en overleefde Order 66 en wist zich vervolgens succesvol te verstoppen door lid te worden van een groep scrappers. Uiteindelijk leiden Cals pogingen om uit hand te blijven van de Galactic Empire ertoe dat hij zijn Force-krachten herontdekt en zijn avontuur begint om de Jedi Order nieuw leven in te blazen. Dat dat tot op zekere hoogte lukte, staat al vast, want Fallen Order speelt zich af tussen Episode III en Episode IV, en we weten wat er in die film en in de daarop volgende films gebeurt. In hoeverre Cal Kestis daar een hand in heeft gehad weten we echter nog niet en dat is precies waar Fallen Order over gaat.

Met de timing deelt Fallen Order zijn plaats in de Star Wars-sage met de film Rogue One, die zich eveneens tussen Episodes III en IV afspeelt. Wat dat betreft is het geen verrassing dat we in de gameplay, die op EA Play dus zijn debuut maakte, al snel een bekend gezicht zagen. Cal komt op Kashyyk namelijk Saw Gerrera tegen, die ook een rol had in Rogue One. Het valt dan ook zeker niet uit te sluiten dat er meer bekende namen uit de Star Wars-franchise voorbij komen.