Titel Rage 2 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar id Software & Avalanche Studios Uitgever Bethesda Releasedatum 14 mei 2019

In de aanloop naar de E3 van vorig jaar maakten we kennis met Rage 2. Op het kantoor van Avalanche Studios konden we even spelen en kregen we veel informatie over het spel. Op dat moment was Rage 2 nog een jaar verwijderd van zijn release, maar toch gaf ons bezoek al een behoorlijk duidelijk beeld. Avalanche en id Software werkten samen om van Rage 2 de game te maken die de eerste Rage eigenlijk had moeten zijn. Dat spel werd echter alleen door id gemaakt. De hulp van Avalanche is vooral gericht op het leveren van de openwereldgameplay. De kracht van id zit immers vooral in het schietwerk, terwijl Avalanche met games als Just Cause en Mad Max meer ervaring heeft met gameplay in open gebieden.

Dat klinkt goed, maar het afgelopen jaar konden we over het samenkomen van die twee aspecten - schieten en openwereldgameplay - nog niet oordelen. Het deel van de game dat we toen mochten spelen, bleek erg afgebakend. In een afgesloten complex gingen we de strijd aan met een flink aantal vijanden. Dat was vermakelijk en een prima manier om de actie in de gameplay te etaleren. We experimenteerden naar hartenlust met de Wingstick, maakten gebruik van diverse speciale vaardigheden en probeerden allerlei wapens uit. Als klap op de vuurpijl ontdekten we hoe Walker - het mannelijke of vrouwelijke hoofdpersonage - in rap tempo korte metten maakt met een fiks aantal vijanden als hij gebruikt maakt van 'Overdrive', de beloning voor het aan elkaar rijgen van kills.

Zoals je in die preview kon lezen, beviel dat allemaal heel goed. id Software weet wat het doet als het om schieten gaat, en daar lag veel nadruk op. Wel bleven er na die sessie veel vragen over. Van de open wereld en de verhaalelementen hadden we immers alleen maar wat flarden gezien; het aandeel van Avalanche hebben we destijds niet kunnen ervaren. Het was voor ons reden om onlangs nog eens langs te gaan bij het kantoor van Bethesda in Eindhoven, en er wat langer met de game aan de slag te gaan. Ook dit keer werd er flink geschoten, maar er was een belangrijk verschil met de vorige sessie: we mochten gaan en staan waar we wilden, en konden dus zelf kiezen waar en op wie we zouden gaan schieten.

Natuurlijk is die vrijheid wat beperkt, in een sessie die pakweg anderhalf uur duurt. Zo stond er een verhaalmissie voor ons klaar die ons naar specifieke plekken zou trekken. Het merendeel van de beschikbare tijd ging dan ook in het volbrengen van die missie zitten. Vervelend was dat zeker niet. De missie hield onder meer in dat we een rondje 'Mutant Bash TV' moesten zien te volbrengen, waarin je in drie verschillende arena's golven monsters moet zien te verslaan, ter vermaak van de kijkers van Mutant Bash TV. Na het volbrengen van deze en een andere uitdaging konden we een VIP-lounge in waar we het verhaal konden vervolgen, met een baasgevecht tot gevolg.

Dat baasgevecht is op zichzelf niet zo belangrijk, in de zin dat je hier minder tijd aan kwijt bent dan aan het verkennen van de spelwereld of aan het praten met andere personages. Het gevecht zegt echter wel veel over de game. In een kerker, diep onder het stadje Wellspring, werden we geconfronteerd met een gigantisch monster dat zo uit Doom weggelopen zou kunnen zijn. Hier is de hand van id Software uiteraard goed zichtbaar. Het gevecht met deze kolos speelde zich bovendien af in een redelijk kleine ruimte, wat het 'Doom-sausje' nog versterkte. Niet alleen zorgde dit voor spectaculaire gameplay, het vormde ook nog eens een fijne afwisseling. Het ene moment rijd je rond in een grote, open wereld, het volgende moment zit je in een baasgevecht in 'id-stijl'.