Er zijn weinig games waarin we ons zo goed hebben vermaakt als in Just Cause 3. Nee, wacht, dat moeten we anders zeggen. Er zijn weinig games waarin we ons zo goed hebben vermaakt met de 'doelloze' actie die wel voorhanden was maar niet per se hoefde te worden uitgevoerd. Maakt dat het duidelijker? Laten we het anders gewoon het 'GTA-aspect' noemen. Elke GTA-speler kent het gevoel dat hoort bij het aanklooien in de spelwereld zonder dat je je druk maakt over missies. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan activiteiten zoals het van een wolkenkrabber springen met een motor. Sommige games zijn enorm goed in het bieden van dat soort 'random vermaak', en Just Cause 3 was ook zo'n game. Tot in den treure brachten we basissen tot ontploffing en gebruikten we losgetrokken standbeelden als sloopkogels. Als Michael Bay een game zou maken, zou dat ongeveer zoiets als Just Cause 3 opleveren.

Just Cause 3 verscheen drie jaar geleden en inmiddels is het tijd voor een opvolger. Dat die opvolger er al zo relatief snel is, verbaast ons enigszins, want de Zweedse ontwikkelstudio Avalanche heeft met Rage 2 nog een ander bepaald niet misselijk project in huis. Sterker, afgelopen zomer maakte de studio zelfs bekend aan zes projecten tegelijk te werken. Bepaald niet flauw, zelfs niet voor een studio waar in totaal ongeveer 320 mensen werken, verdeeld over drie locaties in Stockholm en MalmŲ. De vraag is of Avalanche dat allemaal tot een goed einde kan brengen. Kijkend naar Just Cause 4 durven we daar allerminst garantie op te geven.

Natuurlijk, als een game wat tegenvalt - oeps, spoiler alert! - hoeft dat uiteraard niet per se te betekenen dat de studio te veel hooi op zijn vork heeft genomen. Een formule kan ook gewoon een keer uitgewerkt zijn, en ook dat is een verklaring die niet onlogisch is bij Just Cause 4. Het probleem met Rico Rodriguez en zijn spel is dat steeds dezelfde pilaren voor succes moeten zorgen. Er zijn wel wat nieuwe trucjes en mogelijkheden toegevoegd, maar het fundament onder de game blijft ongewijzigd. Dat vergroot het risico op een 'been there, done that'-ervaring, en dat is uiteraard niet wenselijk.

Nu is niet iedere overeenkomst tussen verschillende delen in een serie even erg. Er zijn genoeg games die keer op keer dezelfde ingrediŽnten combineren om opnieuw een soortgelijk resultaat te bieden. Denk aan de combinatie 'exotische locatie plus gestoorde gek als antagonist', sinds jaar en dag een vast onderdeel van de Far Cry-serie. Avalanche heeft precies zo'n basis, al is de gestoorde gek in Just Cause meestal een nietsontziende dictator van een bananenrepubliek, en dat is ook nu weer het geval. Dat is op zichzelf niet per se erg, maar in dit geval is er ook sprake van een gemiste kans. Rico - het vaste hoofdpersonage - komt in SolŪs terecht, een fictief land in Zuid-Amerika. Het is tevens de thuisbasis van de Black Hand, de organisatie waar Rico in voorgaande games steeds tegen vocht. Al snel wordt duidelijk dat Rico's vader een aandeel heeft gehad in het ontstaan van Black Hand. Dat intrigeert, maar met die informatie wordt verder weinig gedaan. Hier had een verhaal vol persoonlijke ingrediŽnten de show kunnen stelen, maar het blijft bij een slap verhaal dat gericht is op Solis, de dictator en de onderdrukte burgers, zoals altijd in Just Cause. Geen ramp, maar wel jammer.