Het is ongeveer een jaar geleden dat we op de burelen van Avalanche Studios in Stockholm voor het eerst kennis maakten met Rage 2. Ook Tim Willits, een bekend gezicht van de Amerikaanse studio id Software, was ingevlogen voor de gelegenheid. In diverse presentaties, interviews en een speelsessie werd de visie van de beide studio's duidelijk. Id Software zou moeten zorgen voor solide mechanics in de gameplay, terwijl Avalanche een sterke open wereld zou bouwen. Games als Just Cause toonden immers aan dat de Zweedse studio daar erg goed in is. In Rage 2 moesten die elementen - mechanics en een open wereld - samenkomen, om zo de game te vormen die de eerste Rage eigenlijk al had moeten zijn.

Dat bovenstaand plan in grote lijnen is gelukt, is niet verrassend. Id Software heeft een indrukwekkende staat van dienst en is echt wel in staat om sterke shooter-elementen in een game te stoppen. De open wereld is daarnaast groot, biedt variatie en zorgt voor voldoende activiteiten om je bezig te houden. Bovendien zijn er genoeg dingen te verzamelen om je personage op diverse manieren mee te verbeteren. Kortom: zowel Avalanche als id Software zijn in principe geslaagd in wat ze vorig jaar mei aangaven van plan te zijn. En toch is Rage 2 niet helemaal geworden wat we ervan hadden verwacht.

Een duidelijke factor daarin is het verhaal. Er zitten zeker goede kanten aan, maar in essentie is het een heel simpel plot dat ook nog eens veel te snel aan zijn einde komt. De speler neemt de rol aan van Walker, die vroeg in het spel een Ranger-pak aantrekt. Dat maakt van hem effectief de laatste overlevende Ranger. Zijn taak: zorgen dat de teruggekeerde Authority, onder leiding van de kwaadaardige General Cross, een halt wordt toegeroepen. Om dat te doen dient hij Operation Dagger in werking te zetten. Die operatie zal een allesbeslissende aanval mogelijk maken op Cross en de zijnen, en dat is het uiteindelijke doel.

Om Dagger te kunnen uitvoeren, heeft Walker hulp nodig van drie belangrijke personages, te weten Dr. Kvasir, burgemeester Loosum Hagr van Wellspring, en John Marshall. Elk van die drie uit de eerste Rage bekende personages heeft zijn of haar eigen aandeel in Dagger. Voor ze echter in staat zijn om te helpen, moet Walker enkele missies voor ze uitvoeren en zijn reputatie bij elk van die personen verbeteren. Is dat gelukt, dan treedt Operation Dagger in werking en belandt de speler bij de eindfase van het spel. Het is precies zo 'recht toe, recht aan' als het klinkt, en kan in pakweg tien uur zijn afgerond. Wij pakten wat meer zijmissies mee en kwamen daarmee op vier uur extra, maar het punt is duidelijk: Rage 2 is kort, zeker voor een game die hoopt dat gamers er over enkele maanden betaalde extra content aan toe willen voegen.

Dat is extra lullig omdat de manier waarop het verhaal wordt verteld verder best in orde is. De personages zien er prima uit, de insteek van het verhaal rond het hoe en waarom van de Authority en General Cross is best origineel, en dus zijn die tien uur die je eraan besteedt onderhoudend en kwalitatief prima in orde. Het had alleen meer moeten zijn.