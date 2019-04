Australië gaat platforms beboeten die gewelddadige content te lang online laten

Australië gaat onlineplatforms beboeten die overmatig gewelddadig materiaal te lang online laten staan. De boete kan oplopen tot tien procent van de jaarlijkse, wereldwijde omzet. Ook zijn gevangenisstraffen mogelijk. Critici noemen de nieuwe wetgeving ondoordacht.

Het gaat om video's en foto's die moord, marteling of verkrachting tonen, ongeacht wie ze uploadt. Een maximale tijdsduur waarbinnen het materiaal offline gehaald moet worden, is er nog niet. Wel bestempelt de Australische premier Morrison het feit dat de livestream van de schietpartij in Nieuw-Zeeland een uur online was, als 'onacceptabel'.

Reuters schrijft dat jury's zullen beoordelen of platforms wel of niet tijdig overtredende content offline hebben gehaald. Volgens de nieuwe wet moeten bedrijven 'binnen redelijke tijd' ook de politie inlichten. Het parlement heeft de wet op donderdag goedgekeurd. De Australische minister van Justitie noemde het 'waarschijnlijk een wereldprimeur'.

De Digital Industry Group Inc, een groep die de digitale industrie van Australië vertegenwoordigt, stelt dat de wet niet meeweegt hoe ingewikkeld het verwijderen van gewelddadige content op die platforms is. "Er wordt zoveel content tegelijk geüpload naar internet, dat het probleem erg complex is", stelt de voorzitter van de groep, waarvan Facebook, Google en Twitter lid zijn. Facebook, waarop de aanval in Christchurch werd gestreamd, werkt in ieder geval al aan een verscherping van het toezicht.