Australië claimt dat staatshackers inbraken bij partijen en parlement

Volgens de Australische premier Scott Morrison is het parlement van het land doelwit geweest van 'geavanceerde aanvallen'. Ook zouden politieke partijen in het land zijn aangevallen door staatshackers.

De aanval op de politieke partijen kwam aan het licht bij het onderzoek naar die van het parlement, volgens de premier. "Onze cyberexperts geloven dat een geavanceerde staatseenheid verantwoordelijk is voor de kwaadaardige activiteit", stelt Morrison. De aanval vond enkele weken geleden plaats, een aantal maanden voor de verkiezingen; die worden in mei gehouden. Er zou geen bewijs zijn dat data weggesluisd is.

De minister-president heeft de Australian Cyber Security Centre gesommeerd politieke partijen en de Australische kiesraad bij te staan met technische hulp. Daarnaast heeft de overheid 'meerdere maatregelen ingesteld om de integriteit van het kiessysteem intact te houden'. De aanval op de netwerken van de partijen vond plaats bij zowel Liberal en Labor als de Nationals.

Niet bekend is welke staat er achter de aanvallen zit maar volgens de Sydney Morning Herald wijzen eigenschappen van de operatie op China. Ook is het doel niet duidelijk, maar gevreesd wordt voor pogingen de verkiezingen te beïnvloeden.